Науковці спрогнозували, що чекатиме на людство у 2037 році

Футурологи центру інновацій Ars Electronica Futurelab (Лінц, Австрія) вирішили розрахувати, що відбудеться у світі вже через 20 років. Прогнози справді вражають.

Про це пише Der Spiegel.

Технології

Вчені зазначають, що за рахунок розвитку штучного інтелекту та створюваних на його основі технологій в майбутньому люди житимуть довше і здоровіше, а ще з'явиться багато речей та явищ, котрі сьогодні вважаються неприродніми.

До прикладу, людей звідусіль оточуватимуть чіпи, з'єднані з інтернетом, які будуть вбудовані в предмети, одяг, стіни. Якщо сьогодні близько 25 млрд пристроїв підключені до мережі, то лише до 2020 року їх кількість збільшиться до 50 млрд, що вже говорити про 2037 рік. Тобто на кожну людину припадатиме в середньому 7 пристроїв.

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Здоров’я

Також з’являться пристрої, які зможуть побудувати графіки показників здоров'я, а сенсори, розміщені на одязі, шкірі і предметах, реєструватимуть життєві показники, збиратимуть дані про стан здоров'я, аналізуватимуть їх і ставитимуть діагнози, що різко підвищить тривалість життя людей.

Харчування

Вчені зауважують, що в сім’ях з’являться розумні холодильники, – тобто вони зможуть зберігати дані про харчі та терміни їхньої придатності і будуть пов'язані з інтернет-крамницями, через що легко зможуть на основі запитів власника автоматично замовляти їжу. Такі новинки вже є у продажу але їхня ціна поки висока для звичайної сім'ї.

Також вже до 2030 року з великою ймовірністю з'являться стейки зі штучного м'яса. Якщо зараз бургери з таким складником є надзвичайно дорогими, то вже 2020 року "лабораторний" бургер буде коштувати близько 10 доларів за штуку.

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Транспорт

Звісно, і це цілком передбачувано, незабаром звичайні автомобілі буде замінено електрифікованими автобусами й машинами автономного управління, завдяки яким скоротиться кількість аварій і пробок на дорогах.

Науковці стверджують, що технологічний прогрес буде все більше сприяти зміні роботи або її скасування, а самі люди будуть готові навчатися різним сферам протягом усього життя, за рахунок чого рівень продуктивності всієї загальносвітової економіки буде постійно рости.