Науковці вперше виростили кровоносні судини людини

Група біоінженерів з Великої Британії та Австрії вперше зуміла виростити у лабораторії кровоносні судини людини.

Допомогли вченим у цьому органоїди.

Читайте також: Вчені розробили ДНК-тест для визначення тривалості життя

Органоїди – що це? Це зачатки органів. Вони використовуються вченими для вивчення та моделювання процесів утворення та розвитку органів у тварин, моделювання пухлин, різних хвороб. Органоїди також використовують для тестування ліків, експериментів щодо заміни органів, тощо.

За словами вчених, органоїди будують людські капіляри навіть на молекулярному, тобто початковому рівні, пише Nature. Завдяки цій розробці вчені зможуть вивчити захворювання кровоносних судин безпосередньо на тканинах людини.

Перш за все, дослідження повинно допомогти в лікуванні діабету, адже при цьому захворюванні у кровоносних судин виникає аномальне потовщення мембрани, що призводить до порушення у постачанні кисню і проблем зі здоров'ям. В рамках дослідження штучні органели вже поміщали в діабетичну середу.



Вчені вперше виростили кровоносні судини людини

Також науковці вивчатимуть хвороби Альцгеймера, проблеми із загоєнням ран, інсульти і рак.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.