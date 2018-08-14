21:34
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Науковці заявили про нову небезпеку електронних сигарет

178 Читать новость на русском
Науковці заявили про нову небезпеку вейпінгу
Науковці заявили про нову небезпеку вейпінгу / thesharpe.com

Нове дослідження науковців з Бірмінгемського університету (Велика Британія) показує, що електронні сигарети можуть пошкодити легеневі клітини.

Попри поширену думку, що такі сигарети є альтернативою паління, до них необхідно ставитися з обережність, інформує ScienceDaily.

Читайте також: Які продукти здатні підвищити концентрацію уваги

Науковці встановили, що вейпінг може спричинити запалення і погіршити активність альвеолярних макрофагів.

via GIPHY

Професор університету Девід Тіккетт заявив, що електронні сигарети безпечніші з точки зору ризику раку, але якщо купити їх протягом 20 або 30 років, це може призвести до хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ).

Наслідки від куріння вейпу були такі ж як і в постійних курців та у людей, що страждають на хронічні хвороби легень.

Проте вчені застерігають, що ці результати отримали лише у лабораторних умовах впродовж 48 годин. Для більш точного висновку необхідні подальші дослідження.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я тютюн
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
сьогодні, 21:01 Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
Катерина Петренко
Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
сьогодні, 20:01 Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня
Яніна Ткачук
Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
сьогодні, 19:02 Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути
Євгенія Мазур
Подорожі Україною: маловідомі місця Волині, що закарбуються у Вашій пам'яті
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: маловідомі місця Волині, що закарбуються у Вашій пам'яті
Андрій Шляхтін
Как объяснить тысячам погибших бойцов на Донбассе, что мы тут все "вне политики"?
сьогодні, 17:00 Как объяснить тысячам погибших бойцов на Донбассе, что мы тут все "вне политики"?
Блог Соцмережі
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук