Науковці заявили про нову небезпеку електронних сигарет

Нове дослідження науковців з Бірмінгемського університету (Велика Британія) показує, що електронні сигарети можуть пошкодити легеневі клітини.

Попри поширену думку, що такі сигарети є альтернативою паління, до них необхідно ставитися з обережність, інформує ScienceDaily.

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Науковці встановили, що вейпінг може спричинити запалення і погіршити активність альвеолярних макрофагів.

Професор університету Девід Тіккетт заявив, що електронні сигарети безпечніші з точки зору ризику раку, але якщо купити їх протягом 20 або 30 років, це може призвести до хронічного обструктивного захворювання легенів (ХОЗЛ).

Наслідки від куріння вейпу були такі ж як і в постійних курців та у людей, що страждають на хронічні хвороби легень.

Проте вчені застерігають, що ці результати отримали лише у лабораторних умовах впродовж 48 годин. Для більш точного висновку необхідні подальші дослідження.