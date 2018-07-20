Науковці знайшли зірку, яка "поїдає" планету

Науковці після десятиліть спостережень зрозуміли причини непостійного тьмяніння молодої зірки RW Aur A в сузір'ї Тельця-Ауриго. Виявилося, що вона "поїдала" планету.

Фізики спостерігали за RW Aur A за допомогою рентгенівської обсерваторії "Чандра", пише Naked Science.

За словами науковців, дві планети-немовляти стикаються, а уламки від їх зіткнення падають в RW Aur A. Ці уламки в могли створити "завісу" з газу і пилу, яка затемнювала зоряне світло.

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У дослідженні RW Aur A за 2017 рік астрономи виявили, що від диска газу і пилу довкола зірки виходить в 10 разів більше заліза, ніж було зареєстровано в 2013 році. Тепер науковці вважають, що джерело цього заліза – не зірка. Вони припускають, що це залізо міститься в уламках планет навколо зірки. Ці уламки з’явилися в результаті зіткнення двох планет-немовлят.

На думку науковців, причиною попередніх випадків потускніння молодої зірки також могли бути подібні зіткнення.

Втім дослідники кажуть, що "поїдання" планет-немовлят може бути не єдиним поясненням потускніння RW Aur A.

Науковці сподіваються, що вивчення цієї зірки допоможе дізнатися більше і докладніше про те, що дійсно відбувається в житті молодої зірки і як молодим планетам вдається виживати.

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