Науковці з’ясували, чому виникає залежність від шкідливої їжі
Їжа з великою кількістю жирів та вуглеводів запускає систему винагороди мозку і тому люди стають залежними від не надто корисних страв.
Такий висновок зробили науковці Єльського університету, повідомляє Medical Daily.
Для дослідження науковці демонстрували піддослідним фото з різноманітною їжею.
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Як показали результати, споглядання фото їжу з високим вмістом жирів, цукру і вуглеводів суттєво впливало на центр винагороди мозку набагато. Вони задіювали більше нейронів, аніж будь-яке інше фото їжі.
Науковці припускають, що подібна реакція пов’язана з тим, що шкідлива їжа з’явилася відносно недавно. Через це люди наразі не навчилися спокійно реагувати на неї.
Джерело: 24 Канал
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