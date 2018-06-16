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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Науковці з’ясували, чому виникає залежність від шкідливої їжі

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Чому ми так любимо шкідливу їжу?
Чому ми так любимо шкідливу їжу? / Unsplash

Їжа з великою кількістю жирів та вуглеводів запускає систему винагороди мозку і тому люди стають залежними від не надто корисних страв.

Такий висновок зробили науковці Єльського університету, повідомляє Medical Daily.

Для дослідження науковці демонстрували піддослідним фото з різноманітною їжею.

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Як показали результати, споглядання фото їжу з високим вмістом жирів, цукру і вуглеводів суттєво впливало на центр винагороди мозку набагато. Вони задіювали більше нейронів, аніж будь-яке інше фото їжі.

Науковці припускають, що подібна реакція пов’язана з тим, що шкідлива їжа з’явилася відносно недавно. Через це люди наразі не навчилися спокійно реагувати на неї.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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