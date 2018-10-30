Науковцям вдалось розробити нові ліки від туберкульозу

Бактерії Mycobacterium tuberculosis, які викликають туберкульоз, ховаються від антибіотиків всередині стійких до них клітин. Тож вразливими до ліків вони є лише у період, коли виходять з клітини і атакують наступну. Та вченим вдалось зробити серйозний ривок у лікуванні небезпечної хвороби.

Про це заявила група хіміків з Індійського інституту науки, Інституту Макса Планка і Массачусетського технологічного інституту, результати роботи опубліковані у журналі ACS Infectious Diseases.

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Дослідники працювали з природними антибіотиками, які синтезуються рибами та іншими морськими істотами. Багато з них синтезують антибіотичні пептиди — невеликі білкові молекули, здатні приєднувати атоми міді з зарядом +2 або +3, причому цей заряд може змінюватися. Іони міді здатні захоплювати іони деяких молекул, які потім стають хімічно агресивними і небезпечними, зокрема, і для бактерій.

Людські клітини, інфіковані бактеріями, також використовують мідь для боротьби з бактеріями, але роблять це іншим чином – вони затримують бактерії у так званій "бульбашці", а потім вводять туди іони міді +1.

Але Mycobacteria може подолати це, адже вона абсорбує один електрон міді, після чого заряд іона стає +2, який безпечний для бактерій.

Якщо навколо них зосереджується досить велика кількість таких іонів, більш небезпечна для мікроорганізмів мідь просто не може "проштовхнутися" до цілі атаки. Але науковцям вдалося створити ліки, які проникають у клітини, в яких ховаються бактерії.

Туберкульоз – що це ? Це поширене інфекційне захворювання з хронічним перебігом і частою багатосистемністю уражень. Найчастіше хвороба локалізується у легенях (легеневий туберкульоз), але також може уражати інші органі тіла (позалегеневий туберкульоз) — мозкові оболонки, нирки, печінка, кістки, шкіра тощо. Передається повітряно-крапельним механізмом передачі інфекції, коли хворі на активний легеневий або гортанний туберкульоз кашляють, чхають або іншим чином виділяють слину у повітря. Трапляються летальні випадки.

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