Працював на два фронти: ​ДБР повідомило ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру ексгенералу СБУ Андрію Наумову. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Нагадаємо, що також Наумова підозрюють у корупції та державній зраді, зокрема допомозі росіянам захопити ЧАЕС.

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Ще одна підозра ексгенералу СБУ Наумову

Як стало відомо, Наумов на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019 – 2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 мільйона гривень.

У 2019 році зрадник очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ.

Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, Наумов повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.

Водночас він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю.

У такий спосіб Наумов одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тисяч гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 мільйона гривень.

Що загрожує Наумову

У підсумку ексгенералу СБУ повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Що відомо про зрадника Наумова

Андрія Наумова та Олександра Акста, який є громадянином Німеччини, 11 червня 2022 року затримали на кордоні між Північною Македонією та Сербією.

У чоловіків виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Сербські правоохоронці затримали їх за підозрою у відмиванні коштів.

Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов також став фігурантом провадження про держзраду. Він виїхав із країни за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії.

31 березня президент Володимир Зеленський позбавив звання генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Український лідер назвав його зрадником та наголосив, що він отримає своє покарання.

Україна надіслала у Сербію запит на екстрадицію Наумова. Його підозрюють у допомозі російським окупантам захопити ЧАЕС.

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