Працював на два фронти: ​ДБР повідомило ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову

26 жовтня 2022 , 13:14
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Джерело:

ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру ексгенералу СБУ Андрію Наумову. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Нагадаємо, що також Наумова підозрюють у корупції та державній зраді, зокрема допомозі росіянам захопити ЧАЕС.

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Ще одна підозра ексгенералу СБУ Наумову

Як стало відомо, Наумов на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019 – 2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 мільйона гривень.

У 2019 році зрадник очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ.

Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, Наумов повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.

Водночас він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю.

У такий спосіб Наумов одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тисяч гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 мільйона гривень.

Що загрожує Наумову

У підсумку ексгенералу СБУ повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Що відомо про зрадника Наумова

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Автор: Софія Ковнір