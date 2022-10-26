Працював на два фронти: ДБР повідомило ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру ексгенералу СБУ Андрію Наумову. Йому загрожує позбавлення волі.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Нагадаємо, що також Наумова підозрюють у корупції та державній зраді, зокрема допомозі росіянам захопити ЧАЕС.
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Ще одна підозра ексгенералу СБУ Наумову
Як стало відомо, Наумов на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019 – 2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 мільйона гривень.
У 2019 році зрадник очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ.
Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, Наумов повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.
Водночас він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю.
У такий спосіб Наумов одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тисяч гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 мільйона гривень.
Що загрожує Наумову
У підсумку ексгенералу СБУ повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Що відомо про зрадника Наумова
- Андрія Наумова та Олександра Акста, який є громадянином Німеччини, 11 червня 2022 року затримали на кордоні між Північною Македонією та Сербією.
- У чоловіків виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Сербські правоохоронці затримали їх за підозрою у відмиванні коштів.
- Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов також став фігурантом провадження про держзраду. Він виїхав із країни за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії.
- 31 березня президент Володимир Зеленський позбавив звання генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Український лідер назвав його зрадником та наголосив, що він отримає своє покарання.
- Україна надіслала у Сербію запит на екстрадицію Наумова. Його підозрюють у допомозі російським окупантам захопити ЧАЕС.
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