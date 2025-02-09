Гудбай, раша!, – незабутня реакція президента Литви на відключення країни від енергомережі Росії

Литва, Латвія та Естонія від'єдналися від російської електромережі і приєдналися до європейської. Гітанас Науседа епічно прокоментував цю подію.

8 лютого стало відомо, що країни Балтії від'єдналися від російської енергосистеми після 20 років підготовки. Латвія, Литва та Естонія вже кілька років не купували електроенергію у країни-агресорки, але залишалися з'єднаними з нею мережею, передає 24 Канал.

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"Прощавай, Росіє"

9 лютого увечері відбулося приєднання країн Балтії до європейської енергетичної системи ENTSO-E. Із нагоди цієї події у Литві пройшов захід "День енергетичної незалежності". У ньому, зокрема, взяли участь президенти країн Балтії, Польщі та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ми розриваємо останні зв'язки з Росією. Нарешті свобода від погроз і шантажу. Це історичний день!

– написала президентка Єврокомісії у соцмережі "Х".

У мережі поширили відео, де президент Литви Гітанас Науседа розмовляє по телефону і вітає приєднання своєї і сусідніх країн до системи ENTSO-E словами: "Гудбай, раша! Ми зробили це!".

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Довідка: Країни Балтії були останніми державами ЄС, чиї електромережі все ще повністю працювали в енергосистемі Росії та Білорусі.

До слова, Володимир Зеленський прокоментував подію, додавши, що Україна повністю синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E у 2022 році.