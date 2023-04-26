Росіяни вже нічого не могли в мене забрати, – "Нава" про 327 днів у полоні та загиблого чоловіка

З полону повернулась захисниця Маріуполя Валерія "Нава" Суботіна. Вона була на "Азовсталі" разом з чоловіком Андрієм "Бородою", який загинув, захищаючи Україну від загарбників.

Чоловіка "Нави" не стало всього через три дні після їхнього одруження на "Азовсталі". Валерія Суботіна (Карпиленко) розповіла, що давало сили витримати 327 днів у полоні.

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"Нава" розповіла, як витримала полон

Коли я ходила зігнутою (доводилося так ходити майже рік) казали: "Ну что? Украину не согнуть?". Я казала: "Ні. Україну не зламати". Бо ми реально сталеві. Не лише ми (військові, полонені – 24 Канал), а й українці, які борються за Україну,

– зазначила Валерія Карпиленко.

"Нава" після виходу з полону зробила татуювання зі словом "сталева".

Час у полоні вона описала як один день – це одне суцільне чекання життя. Зараз вона каже, що поки всі українці не повернуться з полону – вони досі там: "Як би ми не намагались жити повним життя оці два тижні ("Нава" повернулась 10 квітня 2023 року – 24 Канал), ми не можемо ним жити з повним задоволенням, поки вони там".

Валерія Суботіна (Карпиленко) пояснила, що їй давало сили витримати фізичний та психологічний тиск росіян.

Росіяни не могли вже більше в мене нічого забрати. Вони забрали у мене усе. Цим всім був мій чоловік Андрій, який загинув на "Азовсталі", якого я безмежно кохаю. Я не можу говорити про нього в минулому, тому що для мене він існує і він продовжить існувати,

– розповіла "Нава".

Військова також пояснила, що окупанти забрали в неї дім. Пригадує, що це давало розуміння: "Гірше для мене вони не можуть зробити просто ніяк. Абсолютно не боялась смерті, тому що смерть – це те, що могло б позбавити мене від страждань, могло наблизити мене до нього".

"Нава" пригадала, що у полоні давало сили вижити та боротись те, що вона має зустрітись з батьками свого чоловіка.

"Звичайно, напевне, якби я знала трохи правди про те, що мене чекає ще... Про те, що моя бабуся, яка мене виховувала (в мене немає батьків), померла в окупації, що тіла мого чоловіка так і не віддали, що вони не змогли його поховати і я не можу прийти до нього на могилу. Напевне, це б мене дещо надламало. Але я розуміла, що маю повернутись до них, що мене тут чекають. Оце давало сили", – розповіла Валерія.

"Нава" додала, що перебуваючи в Росії вони були там найбільш вільними людьми, хоч і були в полоні.

Валерія розповіла про чоловіка

"Нава" пригадала, що рік тому 5 травня вони з Андрієм одружились на "Азовсталі". Тоді вони обмінялися обручками з фольги.

"Він мріяв побачити мене у білій сукні. Він на "Азовсталі" говорив: "Вибач, що у тебе її не було". Він мені снився постійно в Таганрозі. Він мені снився в Маріуполі, на "Азовсталі", на зруйнованій цій "Азовсталі".. Він казав: "Я тут з хлопцями, у мене все добре". Але казав: "Чому ти не купиш собі білу сукню?" Зараз її є де взяти. І він має мене звідти в ній побачити", – розповіла українська захисниця.



"Нава" з чоловіком / Фото Держприкордонслужби України

Валерія розповіла, що досі говорить з чоловіком, дивлячись на небо: "У полоні було важко усвідомити його смерть. Я розумію, що... от ще що підтримувало в полоні. Те відео, я ще його не передивилася, яке ми записували".

"Нава" розповідала, що на "Азовсталі" під час останньої зустрічі Андрій просив її вибратися. А вона його – вижити.

Жінка пригадала, що говорила про свій біль, але мало говорила про чоловіка, про те, що він справжній Герой, для неї й для України.

В полоні я думала, що маю вийти й сказати про це. Про те, що він допомагав з евакуацією поранених. Про те, що він знайшов один з бункерів, де перебували діти й шукав для них їжу. Він робив дуже багато як український офіцер. Я ним пишаюсь,

– розповіла "Нава".

Вона сказала, що досі майже не може заплакати.

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"Нава" повернулась з полону 10 квітня 2023 року. Валерія "Нава" Суботіна – маріупольська поетеса та кандидатка наук із соціальних комунікацій. Вона брала участь в обороні "Азовсталі" як пресофіцерка Донецького прикордонного загону. Чоловік "Нави" Андрій – український прикордонник.