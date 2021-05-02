Олексій Навальний понад три тижні голодував на знак протесту. Наразі почалася його реабілітація після голодування і опозиціонер заявляє, що вже почувається краще.

На своїй сторінці в інстаграмі Навальний привітав усіх із Великоднем. Він зазначив: цьогорічне свято чекав надзвичайно довго.

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"Був атеїстом і став вірянином"

З приводу Великодня Навальний написав вітання і зазначив, що вітає усіх: вірян (ким він і зараз є), атеїстів (ким він був раніше), войовничих атеїстів (ким він також був). Навальний додав: цьогорічний піст видався для нього складним, адже для нього це був не просто піст, а голодування.

Втім, долучитися до великодньої трапези повноцінно він не зможе: наразі йому дозволено з'їсти лише декілька ложок каші.

На жаль, не зможу сьогодні розділити повноцінну пасхальну трапезу: я все ще в першій половині своєї захопливої трансформації "зі скелета, який ледве тягне ноги, до просто голодного чоловіка", – пожартував Навальний.

Наприкінці посту Навальний з ноткою позитиву додав: вірить і пам'ятає, що усе буде добре.

Голодування Навального: основне