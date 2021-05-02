Трансформація зі скелета в просто голодного чоловіка триває, – Навальний після голодування
Олексій Навальний понад три тижні голодував на знак протесту. Наразі почалася його реабілітація після голодування і опозиціонер заявляє, що вже почувається краще.
Джерело:інстаграм Олексія Навального
На своїй сторінці в інстаграмі Навальний привітав усіх із Великоднем. Він зазначив: цьогорічне свято чекав надзвичайно довго.
Раніше Навальний подав до суду на СІЗО "Матроська тиша"
"Був атеїстом і став вірянином"
З приводу Великодня Навальний написав вітання і зазначив, що вітає усіх: вірян (ким він і зараз є), атеїстів (ким він був раніше), войовничих атеїстів (ким він також був). Навальний додав: цьогорічний піст видався для нього складним, адже для нього це був не просто піст, а голодування.
Втім, долучитися до великодньої трапези повноцінно він не зможе: наразі йому дозволено з'їсти лише декілька ложок каші.
На жаль, не зможу сьогодні розділити повноцінну пасхальну трапезу: я все ще в першій половині своєї захопливої трансформації "зі скелета, який ледве тягне ноги, до просто голодного чоловіка", – пожартував Навальний.
Наприкінці посту Навальний з ноткою позитиву додав: вірить і пам'ятає, що усе буде добре.
Голодування Навального: основне
- 31 березня засуджений політик на знак протесту оголосив голодування.
- Опозиціонер вимагав допустити до нього лікаря, адже стан його здоров'я значно погіршився у колонії.
- Згодом лікарка Навального – Анастасія Васильєва – повідомила, що його стан критичний. Вона попередила, що йому може загрожувати зупинка серця.
- Після того, як на його стан здоров'я звернули увагу, провели консиліум і перевели його до лікарні, Навальний перестав голодувати. Без їжі він провів 24 дні.
- Тепер стільки ж – 24 дні – триватиме процес виходу з голодування.
- Водночас Навальний продовжує вимагати допустити до нього лікаря, який йому необхідний. Адже в політика пропадає чутливість ділянок рук та ніг.
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