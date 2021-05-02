Трансформация из скелета в просто голодного мужчину продолжается, – Навальный после голодания
Алексей Навальный более трех недель голодал в знак протеста. Сейчас началась его реабилитация после голодания и оппозиционер заявляет, что уже чувствует себя лучше.
Источник:Инстаграм Алексея Навального
На своей странице в инстаграме Навальный поздравил всех с Пасхой. Он отметил: нынешний праздник ждал очень долго.
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"Был атеистом и стал верующим"
По поводу Пасхи Навальный написал поздравление и отметил, что поздравляет всех: верующих (кем он сейчас и является), атеистов (кем он был раньше), воинствующих атеистов (кем он также был). Навальный добавил: нынешний пост выдался для него сложным, ведь для него это был не просто пост, а голодание.
Впрочем, приобщиться к пасхальной трапезе полноценно он не сможет: сейчас ему разрешено съесть только несколько ложек каши.
К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все еще в первой половине своей увлекательной трансформации "со скелета, еле волочащего ноги, до просто голодного мужчины", – пошутил Навальный.
В конце поста Навальный с ноткой позитива добавил: верит и помнит, что все будет хорошо.
Голодание Навального: основное
- 31 марта осужденный политик в знак протеста объявил голодовку.
- Оппозиционер требовал допустить к нему врача, ведь состояние его здоровья значительно ухудшилось в колонии.
- Впоследствии врач Навального – Анастасия Васильева – сообщила, что его состояние критическое. Она предупредила, что ему может угрожать остановка сердца.
- После того, как на его состояние здоровья обратили внимание, провели консилиум и перевели его в больницу, Навальный перестал голодать. Без еды он провел 24 дня.
- Теперь столько же – 24 дня – будет длится процесс выхода из голодания.
- В то же время Навальный продолжает требовать допустить к нему врача, который ему необходим. Ведь в политика пропадает чувствительность участков рук и ног.
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