Алексей Навальный более трех недель голодал в знак протеста. Сейчас началась его реабилитация после голодания и оппозиционер заявляет, что уже чувствует себя лучше.

На своей странице в инстаграме Навальный поздравил всех с Пасхой. Он отметил: нынешний праздник ждал очень долго.

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"Был атеистом и стал верующим"

По поводу Пасхи Навальный написал поздравление и отметил, что поздравляет всех: верующих (кем он сейчас и является), атеистов (кем он был раньше), воинствующих атеистов (кем он также был). Навальный добавил: нынешний пост выдался для него сложным, ведь для него это был не просто пост, а голодание.

Впрочем, приобщиться к пасхальной трапезе полноценно он не сможет: сейчас ему разрешено съесть только несколько ложек каши.

К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все еще в первой половине своей увлекательной трансформации "со скелета, еле волочащего ноги, до просто голодного мужчины", – пошутил Навальный.

В конце поста Навальный с ноткой позитива добавил: верит и помнит, что все будет хорошо.

Голодание Навального: основное