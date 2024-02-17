Скорботі немає місця: у Москві жорстко затримують тих, хто прийшов вшанувати пам'ять Навального

По всій Росії у різних містах люди вшановують пам'ять "опозиційного політика" Олексія Навального. Однак у Кремлі проти такого, тому усіх, хто приносить квіти до меморіалів на знак вшанування, відразу затримують.

Кадри із затриманням сотень людей ширяться у російських телеграм-каналах. За останніми даними, у різних містах Росії вже затримали понад 200 людей, інформує 24 Канал.

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У Росії затримують усіх, хто вшановує пам'ять Навального

Біля "Стіни скорботи" у Москві сотні росіян хотіли вшанувати пам'ять про Олексія Навального, однак у Кремлі проти будь-якого вираження власної думки, тому усіх людей почали затримувати. Росіяни почали скандувати: "Ганьба", однак це лише більше розлютило "правоохоронців". Вони почали жорстко затримувати людей на площі.

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У Москві затримують людей: дивіться відео

На опублікованих у мережі кадрах видно, як поліцейські хапають чоловіків та жінок й силоміць тягнуть їх до своїх автомобілів. Окрім того, вони також лупцюють затриманих.

На відео також чути, як один з поліцейських голосно заявив: "Усіх, хто скандує, затримуємо". Після "правоохоронці" почали висмикувати людей з натовпу й затримувати їх. Один із чоловіків, який прийшов вшанувати пам'ять Навального, розгорнув плакат з написом: "Все, що потрібно для свята зла, — це бездіяльність добрих людей". До слова, цю фразу Навальний озвучив в одному з інтерв'ю, відповідаючи на запитання, яке послання він передав би росіянам у разі смерті. Чоловіка, який розгорнув такий плакат, також жорстоко затримали та побили.

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Люди у пам'ять про Навального покладають квіти до стихійних меморіалів чи пам'ятників жертв політичних репресій. Однак поліція руйнує меморіали, викидає квіти й затримує людей. За останніми даними, у Росії вже затримали щонайменше 231 людину.

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