Неможливо підтвердити, – лікар Навального сумнівається в "офіційному" діагнозі його смерті

Алєксєй Навальний, російський опозиціонер, помер у виправній колонії. Медик, який лікував політика, ставить під сумнів "офіційну причину" його смерті.

16 лютого Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Алєксєя Навального у виправній колонії №3. Згодом лояльні до Кремля медіа назвали діагноз тромбоемболія причиною смерті опозиціонера. Водночас фахівці висловлюють сумніви щодо цього.

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Сумніви у діагнозі Навального

Лікар-реаніматолог Алєксандр Полупанов, який раніше лікував Навального, заявив, що діагноз тромбоемболія може бути притягнутим за вуха, оскільки не було проведено необхідних медичних процедур для його підтвердження.

Те, що пишуть у ЗМІ та заявляють у ФСВП, що у Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія... Неможливо підтвердити, тому що не було проведено жодних прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання,

– зазначив Полупанов.

За словами лікаря, відсутність розтину та медичної інформації про розвиток стану Навального ставить відповідну версію смерті опозиціонера під сумнів. Полупанов наголосив, що у 2020 році, коли він оглядав Навального після отруєння, політик не мав ризиків для утворення тромбоемболії.

Більше про ситуацію

​​У лютому 2021 року Навального засудили до 2 років і 8 місяців ув'язнення за звинуваченням у шахрайстві в рамках справи "Ів Роше". Згодом покарання змінили на 9 років колонії строгого режиму за сукупністю злочинів. Зокрема, приписали політику шахрайство та образу судді.

У серпні 2023 року Московський міський суд засудив Навального до 19 років позбавлення волі за створення "екстремістського співтовариства". За версією влади, Фонд боротьби з корупцією, який заснував Навальним, займався "екстремізмом".

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков підтвердив, що Кремль – у курсі події: "Щодо цього є певне зведення правил, якими зараз Федеральна служба виконання покарань послуговується", – заявив речник кремлівського ватажка.

Відомо, що президента Росії Владіміра Путіна проінформували про смерть опозиціонера. Крім того, слідчий комітет Росії розпочав перевірку за фактом смерті Навального, але її незалежність та прозорість – під великим питанням.