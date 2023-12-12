Чергова операція ФСБ: політтехнолог припустив, куди зник Навальний
Російський опозиціонер Олексій Навальний зник з колонії, де відбував покарання. У Білому домі заявили, що стурбовані цими повідомленнями. Проте його зникнення може бути пов'язане з президентськими виборами в Росії, які мають відбутися у березні 2024 року.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що російська опозиція, яка б'є на сполох через те, що Олексія Навального не можуть знайти в російських в'язницях, не в змозі нічого зробити для нього. Переважна більшість опозиціонерів перебуває закордоном Росії, ховаючись від путінського режиму.
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Не спроможні нічого змінити
Якщо російська влада вирішить ліквідувати Навального, тоді Кремль, на думку політтехнолога, отримає щось на кшталт "списку Магнітського" – запровадять санкції щодо усіх причетних цього. Але їх це не буде турбувати.
"Список Магнітського"Він складається з осіб, які відповідальні за ув'язнення та смерть аудитора Сергія Магнітського, який разом з колегами розкрив корупційні схеми російської влади. У списку також є ті, хто брав участь у розкраданні державних коштів, яких викрив Магнітський.
Це класичні ігри ФСБ, чергові операції: сховати Навального, а потім показати, коли всі почнуть обурюватись,
– зазначив Борис Тизенгаузен.
Російська опозиція чи ті, хто себе так називає, не спроможні змінити абсолютно нічого в Росії. Коли вони називають себе "опозицією, на думку політтехнолога, вони певним чином навіть підігрують Путіну, демонізуючи його та розповідаючи, що він є таким злом, яке неможливо подолати. Тому всі вони втекли за кордон, і з Лондону надсилають "привіти".
Що відомо про зникнення Навального з російської колонії
- Олексій Навальний перебував у виправній колонії строгого режиму ІЧ-6 Мелехово у Володимирській області Росії. Проте декілька днів, як його не можуть знайти.
- В колонії повідомили, що там його немає. Мав відбутися суд 11 грудня, проте Навальний не взяв у ньому участь навіть по відеозв'язку.
- Відомо, що напередодні зникнення він мав проблеми зі здоров'ям.
- Водночас за інформацією анонімних джерел, з Навальним все добре і він й досі перебуває у Володимирській області.
- Відомого, що російського опозиціонера було засуджено до 19 років колонії особливого режиму за статтею "екстремізм".