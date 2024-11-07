Останні місяці Байдена при владі: чи наважиться він на жорсткі рішення для України

Президент США Джо Байден ще перебуватиме при владі певний період. Зараз його рішення залежатимуть від того, що Демократична партія хоче отримати на початку іншого політичного циклу та з яким здобутком хоче вийти з каденції Байдена.

Однак хотілося, щоб адміністрація Байдена встигла прийняти жорсткі рішення. Це 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Було б бажано все-таки прийняти жорсткі рішення та пояснити, чому потрібно агресивніше поводитися щодо Росії, чому потрібно дозволити Україні воювати в межах міжнародного права. Тобто переносити війну", – наголосив він.

Які рішення важливі для України

Михайло Подоляк зазначив, що війну потрібно перенести на територію Росії. Це єдиний інструмент, який впливатиме на соціальні настрої у країні-агресорці та обнулить їхнє бажання воювати. Також це допоможе суттєво зменшувати ресурсні спроможності росіян, що підвищить ціну війни для них.

Україні важливо продовжувати працювати з представниками Демократичної та Республіканської партій, що наша держава і робить. Треба продовжувати наполегливо пояснювати, чому Штатам важливо інвестувати в перемогу України та чому потрібно прибрати з мапи світу Росію.

Чи будуть вони ухвалювати ці прагматичні рішення? Можливо, так. Питання не в Байдені. Питання в аналітичності його оточення. Чи готові вони проаналізувати етап війни, наслідки війни і так далі,

– підкреслив посадовець.

Якщо оточення Джо Байдена проаналізує це в достатньому обсязі, якщо проведе певні комунікації, зокрема, з Україною, то можна очікувати на три ключові рішення. Насамперед це суттєве нарощення мілітарної підтримки України. Потрібно довиконати бюджет, який проголосований в Конгресі, а це інші обсяги снарядів, ракет, протиракет тощо.

Також треба публічно оголосити про те, що Україна має право вести війну в рамках міжнародного права. Тому удари по території Росії в будь-якому вигляді та будь-якою зброєю абсолютно необхідні.

Крім того, потрібно надати Україні далекобійну зброю. Тоді завершиться етап, коли ворог намагається реалізувати свою ініціативу по лінії фронту, бо має ресурсну перевагу. Тоді ми будемо мати зовсім інший етап війни.

Нагадаємо, 6 листопада чинний президент США у телефонній розмові привітав Дональда Трампа з перемогою та запросив республіканця до Білого дому. У четвер, 7 листопада, Джо Байден виступив з промовою щодо результатів голосування. Він запевнив, що його адміністрація буде працювати з командою Трампа над мирною і впорядкованою передачею влади.