Хотіли залякати і тікають: бригада з Білорусі відходить від українського кордону
У Білорусі регулярно відбувається пересування техніки й військ. Під час раптової перевірки бойової готовності військовослужбовців 38 десантно-штурмової бригади перекинули в райони, що межують з територією України.
Щоправда, зараз бригада направляється назад у Брест. Про її повернення повідомили в міністерстві оборони Білорусі, інформує 24 Канал.
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Білорусь відводить війська від українського кордону
У міноборони Білорусі заявили, що 38 десантно-штурмова бригада повертається до Бреста. Зауважимо, що до того її перекинули у прикордонні райони поблизу України через нібито раптову перевірку бойової готовності.
Військовослужбовці 38 Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації,
– уточнили у відомстві Білорусі.
До слова, раніше у Міноборони Британії оцінили загрозу наступу білоруських військ. Представники відомства, а також розвідка вважають, що білоруські та російські підрозділи зараз навряд чи здатні здійснити успішний наступ на Південь України.
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У Міноборони України відреагували на "нескінченний рух" військ у Білорусі
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала активність з боку Білорусі. Вона вважає, що противники використовують давню тактику Радянського Союзу.
- Вони створюють точки напруги, а потім регулярно смикають за них. Це потрібно, щоб психологічно атакувати жителів України.
- Ганна Маляр пояснила, що ворогові вигідно тримати в напрузі Північ України. Тоді ЗСУ не зможуть утримувати військових лише на напрямках активних бойових дій.
- Заступниця міністра наголосила, що відкидати загрозу все ж не варто. Водночас не слід панікувати, – Україна вже відпрацювала можливі сценарії розвитку подій.