Чехія продовжила навчання військових ЗСУ до кінця 2024 року: Іспанія навчає на Hawk

Чехія продовжуватиме навчати українських військових до кінця 2024 року. Вони зможуть проходити підготовку під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.

Окрім того, Іспанія навчатиме наших військових на зенітно-ракетних комплексах Hawk. Раніше Мадрид підтвердив передачу ЗСУ 6 таких комплексів.

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Що відомо про навчання бійців ЗСУ в Чехії

Очільниця Міноборони Чехії Яна Чернохова, як пише Radio Prague International, заявила сенаторам, що пріоритетом для неї є забезпечити умови для продовження підготовки військовослужбовців з України. Адже це наближає закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.

Окрім продовження навчання українських військових, чеський сенат продовжив мандат перебування в країні військовослужбовців з країн Євросоюзу та НАТО.

Згідно з правилами, в Чехії не буде більш ніж 800 військових іноземних армій, як і було в 2023 році. Попри це, наших бійців навчатимуть під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.

В Іспанії почались навчання на ЗРК Hawk

У Міністерстві оборони Іспанії повідомили, що вони почали вчити наших військових на зенітно-ракетних комплексах Hawk.

У продовження заходів, втілених протягом першої половини 2023 року, 74-й зенітно-артилерійський полк проводить новий курс підготовки декількох десятків українських військовослужбовців з використання та обслуговування ЗРК Hawk,

– заявили в міністерстві.

Там додали, що ці навчання мають покращити можливості протиповітряної оборони України перед загрозою літаків, ракет чи безпілотників ворога.

Навчання містить теоретичну та практичну підготовку. Проходить воно в іспанському муніципалітеті в Дос Ерманас. Наших військових навчатимуть висококваліфіковані та досвідчені інструктори.

Наші бійці навчаються на F-16