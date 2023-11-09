Чехія продовжила навчання військових ЗСУ до кінця 2024 року: Іспанія навчає на Hawk
Чехія продовжуватиме навчати українських військових до кінця 2024 року. Вони зможуть проходити підготовку під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.
Окрім того, Іспанія навчатиме наших військових на зенітно-ракетних комплексах Hawk. Раніше Мадрид підтвердив передачу ЗСУ 6 таких комплексів.
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Що відомо про навчання бійців ЗСУ в Чехії
Очільниця Міноборони Чехії Яна Чернохова, як пише Radio Prague International, заявила сенаторам, що пріоритетом для неї є забезпечити умови для продовження підготовки військовослужбовців з України. Адже це наближає закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.
Окрім продовження навчання українських військових, чеський сенат продовжив мандат перебування в країні військовослужбовців з країн Євросоюзу та НАТО.
Згідно з правилами, в Чехії не буде більш ніж 800 військових іноземних армій, як і було в 2023 році. Попри це, наших бійців навчатимуть під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.
В Іспанії почались навчання на ЗРК Hawk
У Міністерстві оборони Іспанії повідомили, що вони почали вчити наших військових на зенітно-ракетних комплексах Hawk.
У продовження заходів, втілених протягом першої половини 2023 року, 74-й зенітно-артилерійський полк проводить новий курс підготовки декількох десятків українських військовослужбовців з використання та обслуговування ЗРК Hawk,
– заявили в міністерстві.
Там додали, що ці навчання мають покращити можливості протиповітряної оборони України перед загрозою літаків, ракет чи безпілотників ворога.
Навчання містить теоретичну та практичну підготовку. Проходить воно в іспанському муніципалітеті в Дос Ерманас. Наших військових навчатимуть висококваліфіковані та досвідчені інструктори.
Наші бійці навчаються на F-16
- 25 жовтня Сполучені Штати Америки підтвердили, що українські пілоти почали тренування на F-16 в Аризоні. Зокрема, наші бійці тренуються на авіабазі в Аризоні. Військово-повітряні сили США заявили, що мовиться про невелику кількість наших пілотів.
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що у Румунію скоро відправлять винищувачі F-16. Адже там тренуватимуться наші пілоти. Літаки до тренувального центру доправлять протягом наступних двох тижнів і тоді все буде готове до подальших тренувань.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що станом на 26 жовтня наші льотчики вже розпочали тренування безпосередньо на літаках F-16.