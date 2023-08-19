Данія зможе використовувати секретні документи США, щоб навчати пілотів з України на F-16, – CNN

Україна з кожним днем усе ближче до отримання F-16. Напередодні Данія отримала від США не просто дозвіл на навчання. Йдеться про доступ до секретних документів, які б сприяли цьому процесу.

Про це 18 серпня розповіли журналісти, посилаючись на представника адміністрації президента Джо Байдена та чиновника США. Відтак, Данія матиме секретні документи, з допомогою яких наші пілоти опановуватимуть західні винищувачі F-16.

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Данія отримає секретні документи

Ми можемо підтвердити, що міністерство нещодавно схвалило запит від партнера з навчання F-16, Данії, пов'язаний з їхніми зусиллями щодо створення програм підготовки пілотів і технічного обслуговування,

– зазначив представник адміністрації президента Джо Байдена.

Він зауважив, що схвалення охоплює навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторних занять. Останні містять дані про чутливі американські технології.

Зауважимо, що схвалення запиту Данії на передачу технологій третій стороні – один із критично важливих кроків. Він передує початку навчання наших пілотів, про яке Київ просив упродовж багатьох місяців. До того, Міністерство оборони Данії озвучувало іншу хорошу новину, яка стосується F-16.

Навчання на F-16 от-от стартує

Згідно з заявою відомства, пізніше цього місяця наші військові опановуватимуть F-16. Що стосується Данії, то вона входить до авіаційної коаліції. Вона складається з 11 країн, котрі займатимуться навчанням наших пілотів.

У четвер США заявили, що зобов'язалися схвалити передачу F-16 Україні. Але станеться це лише після завершення навчання нашими пілотами.

Так, державний секретар США Ентоні Блінкен розіслав листи своїм колегам у Данії та Нідерланди. Їх він запевнив, що передача винищувачів матиме "повну підтримку" з боку адміністрації Байдена. І буде вона тоді, коли наші пілоти опанують західні літаки.

"Я запевняю вас, що ми прискоримо схвалення необхідних запитів на передачу літаків третім сторонам вчасно, щоб уможливити передачу після завершення тренувань, включаючи необхідне повідомлення нашого Конгресу", – написав Блінкен у листах.

Водночас слід розуміти, що навчання на F-16 – процес достатньо тривалий. Тож не варто очікувати на ці винищувачі до кінця цього року.