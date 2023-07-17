Ми готові, але є нюанси: Ігнат спростував фейк про виліт пілотів навчатися на F-16

У ЗМІ поширили фейк, що нібито перша група українських пілотів поїхала навчатися на винищувачах F-16. Насправді наші льотчики ще не розпочинали навчань.

Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, весь світ та українці зокрема чекають, коли наші пілоти поїдуть навчатися на F-16.

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"Висмоктали з пальця новину, якої немає"

В ефірі телемарафону Юрій Ігнат коментував навчання пілотів на F-16. Однак ЗМІ недостовірно процитували його заяву.

Запитали: "Поїхали?". "Ні, не поїхали, але поїдуть", – сказав я. Що відбулось? Хтось один написав, перша хвиля поїхала. Хайпанути, заробити грошей, уваги, підписок. Так воно розноситься. Це не просто вирвали з контексту, а змінили. Зі звичайного діалогу висмоктали з пальця новину, якої немає,

– пояснив він.

Речник закликав читати телеграм-канал Повітряних сил, адже над ним працюють цілодобово та намагаються якнайшвидше подавати інформацію, яка може врятувати життя людей.

"Дуже багато інформації, не завжди її можна давати оперативно, перевірити, доводиться приймати непрості рішення з інформування населення. Різні органи управління нам теж допомагають. Намагаємось робити все, щоб якомога швидше люди отримували інформацію, яка, можливо, врятує комусь життя", – розповів Ігнат.

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Чи готові пілоти навчатися на F-16

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що є різні заяви про початок навчання наших пілотів від української влади, лідерів країн Заходу.

Я не хотів би щось коментувати. Наші пілоти готові, командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук затвердив список пілотів, які будуть відправлені першою хвилею на навчання. Ми вже 2 місяці готові це зробити. Коли буде прийняте рішення, тоді й поїдуть,

– повідомив він.

Ігнат розповів, що фахівці Повітряних сил у різних країнах, які входять до складу авіаційної коаліції, вивчають можливості, бази, де це навчання є можливим.

"Це не просто сісти за парту. У кожному навчальному центрі, який може займатись перенавчанням пілотів одразу на F-16. Бо є ще групи, які навчатимуться базової підготовки. Це молоді пілоти. А ті, які потрібні вже зараз на F-16, є центри підготовки у різних країнах", – сказав речник.

Складне питання щодо пропускної можливості таких центрів, скільки потрібно буде фахівців, які будуть інструкторами та навчатимуть як на тренажерах, так і у безпосередньо кабінах літаків. Адже сьогодні багато країн Європи і самі проходять перепідготовку на більш сучасні літаки, до прикладу, F-35.

"Процес непростий, але ми сподіваємось, що за 2 – 3 тижні чи до кінця літа відбудеться відправка. Скільки навчатимуться? Американські фахівці тестували наших пілотів у США на тренажерах. Орієнтовно казали, що це менше як 6 місяців, можливо, і до 4 можна скоротити. Побачимо, як буде на практиці", – зауважив Ігнат.

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