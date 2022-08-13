У Харкові не відкриватимуть шкіл: в ОВА пояснили, як відбуватиметься навчання

Харків кожного дня потерпає від обстрілів із боку російських військових. Тому жодна зі шкіл міста не відкриє свої двері для школярів із 1 вересня.

Про це 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталя Попова. За її словами, школи Харкова готуються до роботи в режимі онлайн.

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"Дітей у школи доволі небезпечно відправляти"

Попова зазначила, що більш ніж 150 шкіл на території Харкова зруйновані повністю або частково через обстріли окупаційних військ.

Тому, в принципі, дітей туди наразі доволі небезпечно відправляти,

– зауважила радниця голови Харківської ОВА.

Вона додала, що багато вчителів нині перебувають на місцях. А на вступ дітей до 1 класу було подано приблизно 7 тисяч заявок.

Як відбуватиметься навчання у школах Харкова з 1 вересня: дивіться відео

Як планується навчальний процес у Харкові

Попова нагадала, що напередодні міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що школи у Харкові будуть працювати в режимі онлайн-навчання.

Однозначно, навіть молодші класи, тобто 1 і 2 класи, розпочнуть навчання з 1 вересня в формі онлайн,

– наголосила вона.

Радниця голови Харківської ОВА не виключає, що заняття у них будуть проходити в ігровій формі. Навчальний процес учнів старших класів також відбуватиметься у режимі онлайн.

Ситуація на Харківщині: останні новини

росіяни атакували три райони Харкова в ніч проти 13 серпня. На щастя, ніхто не постраждав, але є багато пошкоджень цивільної інфраструктури.

Цієї ночі російські окупанти обстріляли не лише місто Харків, а й область. На жаль, там є поранені. Зокрема, 13-річний хлопчик перебуває у важкому стані.

Тим часом на півночі Харківщині йдуть важкі бої за звільнення окупованих територій. Українські захисники намагаються витіснити загарбників із Дергачівщини.

1 вересня 2022 року в Україні розпочнеться новий навчальний рік – мільйони дітей підуть до школи. Головною вимогою є питання безпеки навчального процесу. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат.

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