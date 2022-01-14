Навчання в країнах НАТО і зброя: США пообіцяли допомогу Україні в разі вторгнення Росії

В Україні й досі є загроза повномасштабного російського вторгнення Росії. На фоні цього в США пообіцяли допомогу Україні та підтримку.

Серед можливої допомоги – військові навчання у країнах-членах НАТО із залученням українських солдатів. Про це заявили чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена.

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Як США допомагатимуть Україні в разі вторгнення

США та їхні союзники у разі ескалації ситуації навколо України можуть допомогти українській стороні шляхом проведення навчань у таких країнах НАТО, як Польща, Румунія та Словаччина, поряд із цим передбачено й постачання зброї,

– заявило джерело.

США надаватимуть Україні матеріально-технічну підтримку та гроші. Однак, крім того, Вашингтон також розглядає варіант постачання медичного обладнання, послуги та можливий тимчасовий притулок у разі повномасштабної агресії.

У Вашингтоні мають намір надавати Україні дані розвідки про те чи інше місце боїв, щоб наші військові могли протистояти агресору.

Наступальну зброю та військові навчання США можуть запропонувати Україні одразу ж, якщо Росія наважиться на повномасштабну агресію.

Крім того, американський генерал у відставці Джеймс Савріді наголосив, що якщо Росія наважиться напасти на Україну, то наша держава отримає значну допомогу від НАТО. Мова йде про розвідувальну, кібернетичну, протитанкову та протиповітряну зброю й наступальні морські ракети.

Загроза російського вторгнення до України: останні новини

На фоні загрози вторгнення, західні країни все частіше говорять про серйозні економічні наслідки для Кремля. Однак у Росії переконані, що їхня економіка "вистоїть перед новими санкціями".

В американській розвідці заявили, що Росія готує масштабні провокації проти України на Донбасі. Щобільше, Кремль планує їх робити під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення.

Через загрозу з боку Кремля Збройні Сили України почали інтенсивну підготовку тактичної авіації.

За даними різних джерел американських видань, шляхом провокацій Кремль хоче повторити сценарій 2014 року, який втілили під час окупації частини Донбасу.

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