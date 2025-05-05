Українські пілоти навчатимуться керувати F-16 і L-39 у Чехії в межах "коаліції охочих"
- Україна та Чехія домовилися про відкриття школи для навчання українських пілотів на базах Чехії, щоб навчати їх керувати винищувачами F-16 та L-39.
- Під час візиту Зеленського до Праги обговорено співпрацю для посилення обороноздатності ЗСУ та спільні дипломатичні зусилля для тиску на Росію.
Україна та Чехія продовжують співпрацю для посилення обороноздатності ЗСУ. Володимир Зеленський та чеський лідер Петер Павел узгодили відкриття школи для пілотів на базах Чехії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію президентів України та Чехії.
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У Чехії навчатимуть українців працювати із сучасним винищувачем
Чеська артилерійська ініціатива успішно працює в Україні під час війни. Співпраця країн триває, нові кроки Володимир Зеленський та Петер Павел обговорили під час візиту українського лідера до Праги 4 травня.
Було вирішено, що в межах роботи "коаліції охочих" у Чехії створять школу пілотів F-16, де тренуватимуть українців керувати американським винищувачем.
Ми домовилися, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і L-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській Республіці,
– розповів президент Чехії Петер Павел.
Детальніше обговорення проєкту створення української-чеської школи F-16 стало одним з цілей візиту Зеленського до Праги. Президент України зазначив, що держави готові якнайшвидше втілити цей проєкт.
Під час зустрічі з чеським президентом та посадовцями Володимир Зеленський обговорював також дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію задля майбутнього завершення війни.