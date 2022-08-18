Що намагається довести росія, проводячи військові навчання з Китаєм: пояснення Денисенка

Проведення військових навчань росії з Китаєм є для кремля спробою демонстрації всьому світу, що попри величезні втрати у війні проти України у них є ще багато боєздатних сил. Також це є намаганням посилити співпрацю з Пекіном, хоча серйозного озброєння від Піднебесної росія поки не отримає.

Для України російсько-китайські навчання не несуть жодної загрози. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Демонстрація спроможності

Представник МВС зазначив, що на сьогодні кремль сподівається вирішити декілька зовнішньополітичних завдань у тандемі з Китаєм.

Вони справді пробують показати всьому світу, що у них ще дуже багато сил для того, щоб і навчання проводити, і війну в Україні вести, хоча це не зовсім так... Саме тому вони проводять ці далекосхідні навчання,

– пояснив радник міністра МВС.

На його думку, приклад "параду перемоги" показав серйозні проблеми у росії навіть з авіацією, а такі "сакральні" для кремля свята як День десантника і День повітряних сил пройшли "блякло і настільки тихо, що стало зрозуміло, що гуляти їм нічого".

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За його словами, загроз для України від таких навчань бути не може, позаяк вони проводяться не у Чорному морі.

"Якщо в Чорному морі вони не проводять навчання з Китаєм, то не треба з цього приводу переживати. Вони проводять дуже далеко до берегів України", – зауважив Денисенко.

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Серйозних озброєнь від КНР росія не отримає

Радник глави МВС вказав, що станом на зараз Китай зайняв достатньо прагматичну позицію.

Вони справді почали давати побутову електроніку росії, але нічого військового вони поки що не давали... Найближчим часом ніяких серйозних озброєнь росіяни від Китаю не отримають,

– вважає співрозмовник.

Він додав, що для Китаю зараз набагато важливіше – зберегти ринок США для своїх товарів і не потрапити під американські санкції.

Стратегічні навчання у росії: що відомо

У кремлі вирішили провести військові навчання із залишками бійців, яких Україна ще не перетворила на груз "200". Навчання триватимуть з 30 серпня по 5 вересня 2022 року.

Відомо, що у стратегічних навчаннях "Схід-2022" братимуть участь війська східного військового округу.

Навчання пройдуть на полігонах східного військового округу: Біджанський, Бурдуни, Бухта Анна, Гарячі Ключі, Князе-Волконський, Литовко, Лагунне, Мухор-Кондуй, Новосельський, Сергіївський, Телемба, Успенівський, Цугол.

До них залучать частину сил повітрянодесантних військ, дальньої та військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших країн.

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