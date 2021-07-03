Навчання "Сі Бриз": американські військові розповіли, чи не бояться провокацій Росії

Американський офіцер, який прибув в Україну, щоб взяти участь у військових навчаннях "Сі Бриз-2021", розповів про обстановку на полігоні. Він зауважив, що серед його побратимів немає страху гнівної реакції Кремля.

Як розповів військовий офіцер США, спілкуючись з журналістами, будь-якої стурбованості немає й серед у його керівництва.

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Все через те, що мета та організація навчання не передбачають провокування Росії.

Навчання організовані для налагодження відносин з українськими партнерами, а не з метою залучення до них уваги Росії,

– наголосив він.

Варто зауважити, що військові навчання "Сі Бриз" відбуваються на полігоні під Херсоном, лише за 100 кілометрів від межі з окупованим Росією Кримом.

Зверніть увагу! Росія намагається протидіяти навчанням "Сі Бриз" усіма можливими способами. Зокрема, для спостереження за міжнародними маневрами Москва вивела в море весь Чорноморський флот.

Що відомо про "Сі Бриз-2021"

Військові навчання "Сі Бриз-2021" стартували 28 червня і триватимуть до 10 липня. Їхня мета – набуття досвіду дій у міжнародному середовищі.

Їхня мета – набуття досвіду дій у міжнародному середовищі. Заходи відбуватимуться на різних полігонах та площадках, зокрема в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.

та площадках, зокрема в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський. Темою цьогорічних навчань є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО.

Додамо, що до цьогорічних навчань долучилася найбільша кількість країн-учасниць НАТО за всю історію.