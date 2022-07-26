США виділили 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів: чого очікують у ЗСУ

Українські пілоти мають пройти навчання на американських літаках. На це уряд США виділив 100 мільйонів доларів.

Суму включено до проєкту оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2023 рік, де на Україну розраховано загалом 1 мільярд доларів видатків. Про те, чого наші військові очікують від американської ініціативи навчання українських пілотів, розповів речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 26 липня, інформує 24 канал.

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Очікування ЗСУ

Юрій Ігнат зауважив, що журналісти постійно запитують, скільки українських пілотів й де проходять підготовку. Проте наразі у Повітряних сил ЗСУ немає інформації, що це взагалі відбувається.

Було рішення американського уряду, вірніше прийнятий законопроєкт про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку військових пілотів у 2023 році. Ймовірно, ці кошти будуть залучені раніше, і це (підготовка пілотів – ред. 24 канал) трапиться раніше. Але мова йде уже про серйозний крок,

– зауважив Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив, що якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, це говорить про серйозність намірів Сполучених Штатів, і Україна все ж буде отримувати авіаційну техніку.

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Разом з тим Ігнат зазначив, що про конкретний тип літаків наразі говорити зарано. Ймовірно, навчання відбуватиметься на винищувачах F15, F16, а, може, й на інших.

Тому зараз інформація про тип літаків і про їхню кількість, яка буде передана, не оприлюднюється. Очевидно, тривають переговори вищого військового керівництва, – це уряд, президент і Генеральний штаб, Міністерство оборони. Очевидно, що йдуть постійні переговори, вони не припиняються. Поки що рішення такого ми не маємо, але дуже сподіваємося, що воно буде прийнято позитивно,

– підсумував речник Повітряних сил ЗСУ.

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