У вересні 2025 року пройде спільне навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід 2025". Відомо, що до другої країни вже прибув перший ешелон із військовими та технікою Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

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Що відомо про навчання "Захід 2025"?

У Міноборони розповіли, що "Захід 2025" є основним етапом спільної підготовки армій Росії та Білорусі цього року, а саме навчання пройде у вересні.

Наразі білоруські та російські військовослужбовці, мовляв, перебувають на завершальному етапі підготовки.

У ході навчання ми плануємо відпрацювати нові форми та засоби застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних військових конфліктів. Такі вчення проходять на регулярній основі з періодичністю у два роки, поперемінно на території Білорусі та Росії,

– каже заступник командувача військ Північно-Західного оперативного командування Павло Шебека.

До слова, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив, що загроза на кордоні України та Білорусі буде зростати з наближенням навчань за участю Росії.

Він підкреслив, що кордону з Білоруссю завжди приділяється увага. Однак наразі на цьому напрямку не спостерігалось якихось змін.

"Водночас станом на зараз якихось змін безпосередньо у напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року", – зауважив Демченко.