У Білорусі 12 вересня стартували російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Це планові навчання. Однак зараз у Володимира Путіна є плани, які він намагається здійснити.

Зокрема, мовиться про деякі дії Росії для того, щоб втягнути Білорусь у війну, показати НАТО, що вони не готові до війни, та завадити переговорам Мінська зі США. Про це в ефірі 24 Каналу розповів засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба.

Які цілі переслідує Путін?

Сергій Бульба зазначив, що раніше Білорусь зверталася до Польщі зі зверненням: "Ви можете надіслати своїх представників". Ймовірно, це була умова Москви, щоб Польща дала білоруським спецпризначенцям підконтрольну 70-кілометрову зону, що проводити інспекції з польського боку. Звичайно, Варшава відмовилась. Тому білоруська та російська пропаганда розповідала, що "вони пропонували, а поляки такі погані, тому відмовилися".

Планувалася більша кількість військових на навчаннях. Потім відбулися деякі зміни, що сталося не дуже публічно. Після тристоронніх переговорів, летячи зі Швейцарії, помічник прем'єр-міністра Китаю спеціально прилетів до Мінська. Того ж дня, як зазначає Flight Radar, відзначили прибуття якихось серйозних посадовців з Росії. Очевидно, відбулися якісь тристоронні переговори.

Згодом міністр оборони Білорусі Віктор Хренін виступив із заявою, що вони зменшують кількість навчань у польових умовах. Відповідно навчання переносяться далі від кордону, щоб це не викликало стільки невдоволення на Заході.

Зараз ситуація дуже незвичайна. Є версія, що проліт російських дронів до Польщі через територію Білорусі було зроблено навмисно. Москва показала невдоволення переговорами зі США,

– підкреслив керівник "Білого легіону".

Важливо, що зараз спеціальний представник президента США Джон Коул перебуває у Мінську. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав звільняти політв'язнів, а Штати зняли частину санкцій проти Мінська. Зокрема, США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа".

Лукашенко дуже старанно продає себе Трампу як експерта з питань Путіна і частково Сі Цзіньпіна. Зараз робляться дуже серйозні кроки. Кажуть, що росіяни запустили ці дрони лише для того, щоб зірвати ці переговори між Штатами та Білоруссю,

– пояснив Сергій Бульба.

За його словами, тут переслідується одразу кілька цілей. Зокрема, росіяни хочуть показати НАТО, що там абсолютно не готові до війни. Відомо, що один з російських безпілотників навіть долетів до Ґданська.

Коли ці дрони зайшли на територію Білорусі, білоруси їх зафіксували. Як каже заступник міністра оборони Павло Муравейко, що деякі з них вони збили. Щодо решти вони передали інформацію у Міноборони Польщі. Розуміючи, що це викличе невдоволення Росії, вони свідомо пішли на це, бо білоруси не хочуть бути втягнутими у війну,

– додав він.

Кількість військовослужбовців, які зараз беруть участь у навчаннях "Захід-2025", абсолютно не велика. Якби росіяни збиралися робити щось масштабне, вони б заздалегідь імпортували ресурси до Білорусі. Зокрема, патрони, набої, снаряди великого калібру, але нічого з цього не відзначалося. З іншого боку, білоруські спецслужби сьогодні дуже насторожені, щоб Росія не здійснювала провокацій якимись ДРГ, зокрема, у бік Польщі.

