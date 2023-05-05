Шмигаль і глава Міноборони Британії скоординували кроки для контрнаступу

Денис Шмигаль зустрівся з очільником Міноборони Британії Беном Воллесом. Політики обговорили український контрнаступ та прийняли важливі рішення для успішних тактичних дій ЗСУ.

Крім цього, вони обговорили подальшу підтримку України у військовому плані. Далі Шмигаль та Воллес відвідали українських військових, що проходять навчання у Британії за стандартами НАТО.

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Денис Шмигаль зустрівся з Беном Воллесом

Очільник Кабміну 5 травня у складі української делегації прибув до Сполученого Королівства. Там його зустрів міністр оборони Британії Бен Воллес.

Політики віч-на-віч обговорили, як забезпечити українських солдатів зброєю для контрнаступу, а також вирішили посилити оборону нашої країни.

Скоординували кроки, необхідні для нашого контрнаступу та подальшого зміцнення обороноздатності України,

– повідомив Шмигаль.

Далі делегація ознайомилася з процесом навчання чергової групи військових ЗСУ. За словами очільника Кабміну, військову підготовку у Сполученому Королівстві пройшли вже майже 15 тисяч українців.

Денис Шмигаль, Бен Воллес відвідали українських військових у Британії / Фото Дениса Шмигаля:

Також український прем'єр подякував британському уряду за ініціативність у створення програми "INTERFLEX", за якою зараз навчаються наші захисники. Наостанок Шмигаль побажав українцям витримки, сили духу та волі до боротьби.

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INTERFLEX – кодова назва програми з навчання українських солдатів, яку започаткувала Велика Британія в липні 2022 року. Її мета навчити приблизно 10 тисяч українців за кожні 120 днів західній методології ведення війни. Наразі, окрім Британії, в цій програмі беруть участь ще 8 країн-партнерів України.

Згодом у Лондоні Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Політики обговорили відновлення української держави, залучення приватного бізнесу до розбудови України, а також реалізацію реформ.

Денис Шмигаль зустрівся з Джеймсом Клеверлі: дивіться відео

Також очільник Кабміну очікує на підтримку Британії на Вільнюському саміті НАТО, який відбудеться влітку 2023 року. Наостанок він подякував очільнику МЗС Британії за всебічну підтримку та запевнив, що Україна переможе.

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