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Навчання онлайн: як отримати диплом закордонного вишу, не виходячи з дому

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Відтепер вищу освіту найкращих вишів світу можна отримати онлайн. Для цього варто лише зареєструватися на освітньому сервері й обрати спеціальність.

Дмитро Різдвянецький навчається у філіалі Масачуссецького університету з січня. Він вже має диплом Дніпровського національного університету залізничного транспорту, Тож може порівняти вищу освіту у нас і за кордоном.

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"Якщо в нас більша частина навчання зосереджена в теоретичній площині, то там все пов'язано з практикою", – підкреслив Дмитро.

Студентом одного з найпрестижніших вишів світу хлопець став завдяки навчанню онлайн. Спершу прослухав 12 безкоштовних курсів на освітній платформі EdX. Згодом Масачуссецький університет запустив програми, пройшовши які, можна здобути так званий мікромагістерський диплом, а його власнику легше стати студентом уже офлайн.

Нещодавно ще одна інтернет-платформа Сoursera запустила повноцінну бакалавську та магістерську програму онлайн. Поки що лише з курсів при Лондонському університеті та Імперському коледжі Лондона. Однак, цей крок експерти вважають революцією в освіті.

Іван Примаченко – автор української освітньої платформи Prometheus. Нею безкоштовно користуются більше півмільйона людей, а деякі виші вже навіть перейшли на так зване змішане навчання.

Комбінація офлайну і онлайну дає найкращі результати з точки зору навчання, це вже доведено численними дослідниками і дослідженнями. Власне, це питання найближчого майбутнього,
– зазначив Іван Примаченко.

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У Міністерстві освіти і науки України схвалюють таку реформу і вже впроваджують механізми офіційного визнання онлайн дипломів, щоб ніхто не маніпулював псевдосертифікатами. Але міністерству слід було б поквапитись, оскільки українська навчальна онлайн платформа Prometheus вже співпрацює з більш як 25 вітчизняними вишами.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Техно Інтернет Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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