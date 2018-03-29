Як боротись із цькуванням: в Україні стартує новий проект "Безпечна школа"

Висміювання між дітьми часто призводить до страшних наслідків. А ще бувають публічні образи, повідомлення з погрозами і бійки. І все це називається одним словом – булінг. Для України – поняття нове, проте проблема – стара. В Україні стартує проект Міністерства освіти "Безпечна школа". Як боротися з приниженням і цькуванням між підлітками – у Київ приїхав розповісти мотиваційний спікер Нік Вуйчич.

Але потроху про знущання у школах, про які так довго мовчали, нарешті почали говорити публічно.

Читайте також: Турецькі студенти вивчатимуть українську мову

То школярки з Житомира з'ясовували стосунки, то у Чернігові рік тому дивитись на розбірки збіглася ледь не вся школа. І ніхто за школярку не вступився. Дівчина потрапила у лікарню зі струсом мозку. Ці скандали набули розголосу. Але, здебільшого, про булінг, тобто цькування, в українських школах мовчать. Що це таке, добре знають дев'ятикласники Аня та Вадим.

На нашого однокласника, просто по приколу, виливали воду, тому що його не дуже любили. І зараз його не сприймають,

– розповіла учениця 9 класу Анна.

Аня теж, коли перейшла до нової школи, не одразу знайшла спільну мову з однолітками.

"Я сказала: я вас не чіпаю, чому ви чіпаєте мене. Я до вас не лізу, і ви не лізьте до мене. За що? І вони припинили до мене лізти", – додала Анна.

Читайте також: У оновленій програмі з літератури з'явилися тексти пісень рок-зірок

Школярі бояться говорити про те, що їх ображають. Хоча майже 90 % українських учнів зіштовхувалися з цією проблемою. Або ставали жертвами, або бачили, як знущаються з інших. Це результати дослідження ЮНІСЕФ. Батькам, здебільшого, не розповідають. Тому, кажуть у Міністерстві освіти, за цим повинні пильнувати вчителі та шкільні психологи. А як стати дітям друзями педагогів навчать на тренінгах.

Реальна система, яка запобігає цькуванню і вчить дітей, як себе захистити від цькування. Тому що не завжди батьки можуть дати з цього приводу пораду. Дуже часто кажуть: дай здачу. Але це не ті способи, якими потрібно діяти в різних ситуаціях,

– прокоментувала міністр освіти України Лілія Гриневич.

Допомагає Міністерству освіти всесвітньо відомий мотиваційний тренер з Австралії Нік Вуйчич. У дитинстві з нього глузували через інвалідність, школа перетворилась на справжнє пекло. Нік Вуйчич знайшов хоробрість підійти до кривдника. Нік Вуйчич переконаний, проблему цькування у школах можна викорінити тільки одним шляхом: змалечку розповідати дітям про цінність життя і те, що всі різні і особливі.

Які поради дав Нік Вуйчич педагогам на тренінгу – дивіться у сюжеті.