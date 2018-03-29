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Как бороться с травлей: в Украине стартует новый проект "Безопасная школа"

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Высмеивание между детьми часто приводит к страшным последствиям. А еще бывают публичные оскорбления, сообщения с угрозами и драки. И все это называется одним словом – булинг. Для Украины – понятие новое, однако проблема – старая. В Украине стартует проект Министерства образования "Безопасная школа".

Как бороться с унижением и травлей между подростками – в Киев приехал рассказать мотивационный спикер Ник Вуйчич.

Но понемногу об издевательствах в школах, о которых так долго молчали, наконец начали говорить публично.

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То школьницы из Житомира выясняли отношения, то в Чернигове год назад смотреть на разборки сбежалась чуть ли не вся школа. И никто за школьницу не вступился. Девушка попала в больницу с сотрясением мозга. Эти скандалы получили огласку. Но, в основном, о булинге, то есть травле, в украинских школах молчат. Что это такое, хорошо знают девятиклассники Аня и Вадим.

На нашего одноклассника, просто по приколу, выливали воду, потому что его не очень любили. И сейчас его не воспринимают,
– рассказала ученица 9 класса Анна.

Аня тоже, когда перешла в новую школу, не сразу нашла общий язык со сверстниками.

"Я сказала: я вас не трогаю, почему вы трогаете меня. Я к вам не лезу и вы не лезьте ко мне. За что? И они перестали ко мне лезть", – добавила Анна.

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Школьники боятся говорить о том, что их обижают. Хотя почти 90% украинских учеников сталкивались с этой проблемой. Или становились жертвами, или видели, как издеваются другие. Это результаты исследования ЮНИСЕФ. Родителям, как правило, не рассказывают. Поэтому, говорят в Министерстве образования, за этим должны следить учителя и школьные психологи. А как стать детям друзьями, педагогов научат на тренингах.

Реальная система, которая предотвращает травлю и учит детей, как себя защитить от травли. Потому что не всегда родители могут дать по этому поводу совет. Очень часто говорят: дай сдачу. Но это не те способы, которыми нужно действовать в различных ситуациях,
– прокомментировала министр образования Украины Лилия Гриневич.

Помогает Министерству образования всемирно известный мотивационный тренер из Австралии Ник Вуйчич. В детстве с него смеялись за инвалидность, школа превратилась в настоящий ад. Ник Вуйчич нашел храбрость подойти к обидчику. Ник Вуйчич убежден, проблему травли в школах можно искоренить только одним путем: с детства рассказывать детям о ценности жизни и то, что все разные и особенные.

Какие советы дал Ник Вуйчич педагогам на тренинге – смотрите в сюжете.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины Дети Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
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