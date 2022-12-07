Навесні ЗСУ будуть в Донецьку, Луганську, Севастополі, – Данілов

Збройні сили України продовжують звільнення наших територій. Весною вони обов'язково зайдуть до Донецька, Луганська та Севастополя.

Так вважає секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, зима стане ключовим етапом у боротьбі за незалежність України.

Увага ЗСУ взимку мають втримати ініціативу у війні: в ISW вказали, як саме та чому це вкрай важливо

6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність,

– написав Олексій Данілов.

ЗСУ продовжать контратакувати взимку

Очевидно, що Збройні сили України мають зберегти ініціативу на полі бою та продовжити контрнаступ попри погодні умови. Зима стане нашою перевагою, адже противник підготовлений значно гірше – немає банального – одягу та логістичного забезпечення.

Аналітики ISW попередили, якщо Україна призупинить контрнаступ, у росіян буде 3 – 4 місяці на повне відновлення.

Також в Інституті вивчення війни пояснили, що зима – найкращий сезон для механізованої війни, водночас весна – найгірший.

Втім, важливо, аби союзники й надалі підтримували Україну озброєнням.