Продовження гри Ердогана: навіщо президент Туреччини проведе переговори із Зеленським та Путіним

Турецький лідер Реджеп Ердоган має поспілкуватися з російським диктатором Владіміром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Це продовження старої гри турецького лідера, яка триває вже пів року. Про це 24 каналу сказав голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Ердогану потрібно підтримувати статус посередника

"У цій конфігурації Туреччина намагається себе виставити як сильного регіонального лідера – державу, яка може виступати в ролі посередника між двома досить великими країни, які воюють між собою. Це спроба Ердогана розіграти цю регіональну роль", – стверджує Божко.

При цьому, додає він, усі прекрасно усвідомлюють, що Туреччина завжди була і залишається геополітичним суперником Росії, особливо на Кавказі та Близькому Сході. Між ними давно виникли глибокі суперечності, тож жодна ситуативна вигода від позиції посередника усю цю історію не змінить.

Можливо, для Ердогана не стільки важливе досягнення хоч якогось прогресу у темі перемовин, скільки збереження цього статусу – можливого посередника,

– зазначає голова центру політичних студій "Доктрина".

Він акцентує, що давати якісь козирі Росії Туреччина не збирається. Водночас країна отримує певну вигоду від російського газу, який надходить у країну за досить невисокою ціною. На тлі економічного падіння Туреччини й турецької ліри для уряду це може виглядати досить важливим фактором. В Туреччині насуваються президентські вибори, зауважує Божко, де Ердоган себе почуватиме не так впевнено, як на попередніх – є ризик програти кандидату від опозиції.

"Очевидно, це ситуація двоїстості. Але ми не бачимо тут якихось факторів, які додавали можливості якось надати цим перемовинам життя", – резюмував Ярослав Божко.

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