Навіщо натягувати на Росію таку ганьбу, – Подоляк про звернення Москви до Китаю за допомогою
14 березня 2022 , 01:01Читать новость на русском
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Західні ЗМІ пишуть, що Кремль просить допомоги в Китаю у війні проти України.На це вже відреагували в Офісі Президента.
Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що на тлі провальної сухопутної операції в Україні репутація Росії – ніщо.
Важливо Росія просить Китай про військову допомогу, – ЗМІ
Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (РБ, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну,
– наголосив Подоляк.
Що Росія хоче в Китаю
- За інформацією ЗМІ, Росія попросила Китай надати їй військове обладнання та підтримку для війни.
- Крім того, Путін попросив Сі Цзіньпіна про додаткову економічну допомогу через обвал економіки після масштабних санкцій.
До слова, адміністрація Байдена намагається домовитися з Пекіном, аби той не допомагав Росії.
До речі – Росію чекає дефолт, ситуація критична, – член ради Нацбанку: