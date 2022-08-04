Жданов назвав головну мету окупантів щодо Запорізької АЕС

росіяни продовжують загрожувати Україні, бо вони захопили та використовують Запорізьку АЕС. окупанти порушили там всі принципи ядерної безпеки. Навіщо загарбникам потрібна Запорізька АЕС – читайте відповідь експерта.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що помилково вважати, що головне для окупантів - використовувати ЗАЕС як укриття, щоб їх там не знищили наші ЗСУ.

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На його думку, російські загарбники насправді чітко розуміють, що вони роблять на Запорізькій АЕС.

Вони зараз перевели цю станцію в підпорядкування Росатому, і зараз росія посиленими темпами везе обладнання, щоб повністю відімкнути ЗАЕС від мереж України і перемкнути на єдину мережу з росією. Тобто вони повністю переводять її у свою власність, зокрема і з виробництва електроенергії,

– заявив Жданов.

Експерт додав, що раніше віце прем'єр росії з енергетики сказав, що "якщо Україна захоче, ми будемо їй продавати електроенергію, але Україна не отримає з цієї станції жодного кіловату". Ця заява пролунала ще в квітні, так що росіяни там знають, що вони роблять.

За його словами, росіяни просто хочуть повністю відібрати у нас Запорізьку АЕС, це їхня головна мета на сьогодні.

Але, як зазначив він, те, що військові використовують ЗАЕС для свого прикриття – це інша історія, і вона теж присутня.

"Адже вони розуміють , що ми не будемо відкривати вогонь по такому об'єкта, тому окупанти там ховаються і ховають свою техніку для ударів по Нікополю і в сторону Запоріжжя", – відповів Жданов.

Жданов пояснив, навіщо окупантам Запорізька АЕС: відео



До слова, напередодні в Інституті вивчення війни заявили, що ворог спеціально використовує Запорізьку АЕС для атаки по підконтрольних Україні територіях. Це окупанти роблять, щоб провокувати наших військових на удар у відповідь, наслідки якого можуть загрожувати всьому світу.

Журналісти The New York Times також висловили відповідне припущення. Вони підкреслили, що артилерією ворог цілеспрямовано б'є саме з території Запорізької АЕС по наших позиціях. Мовляв, станція стала для них справжнісіньким щитом.