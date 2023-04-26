Це спрацювало: як насправді нашкодив російським окупантам Рудий ліс біля Чорнобиля

Торік росіяни окупували Чорнобильську зону. Аби закріпитися на позиціях, вони почали рити окопи в Рудому лісі. Про це повідомляли як українські, так й іноземні ЗМІ. Особливо наголошувалося на дії радіації і наслідках для ворога. Утім, це була спеціальна інформаційна операція, яка дуже вдало спрацювала.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор організації "Чорнобиль Тур" Ярослав Ємельяненко. Він пояснив, яка насправді була мета у цієї інформації.

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Психологічна кампанія

Ярослав Ємельяненко пояснив, насправді рівні радіації в Рудому лісі невисокі і не могли б спричинити серйозні наслідки для здоров'я чи навіть смерть. Але рік тому це можна було вдало використати проти окупантів і українці цим скористалися.

"Це спрацювало, бо ми по всім українським та закордонним ЗМІ про це казали, мовляв всі помруть. Техніку, яку накрали окупанти і відправляли її родичам, їм теж буде погано. Так, в Росії та Білорусі сталася паніка. Почалися сутички між самими частинами, які несли службу безпосередньо на Чорнобильській станції, мовляв їм жити хочеться", – розповів ексклюзивні подробиці спікер.

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Шкода в іншому

Тож, рівень радіації в Рудому лісі не нашкодив окупантам так, як би того хотілося. Утім, вони знайшли спосіб отримати свою порцію, відзначив Ємельяненко. Тут знову зіграла свою роль жага до грабунків чужого.

Вони ж пограбували наші лабораторії, повивозили багато дуже потужних джерел калібрування і знаходження саме біля них матиме наслідки. Тут вони схопили свою дозу і на здоров'я,

– відзначив він.

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