Він завжди боявся розвалу Росії, – Галлямов про те, як Путін дурить свій народ

Війна, розв'язана Росією, є імперською, і все більше росіян починають це розуміти. Тому Владімір Путін намагається втовкмачити в голову російського народу, що це вітчизняна війна, спрямована на їхній захист.

Про це 24 Каналу повідомив російський політолог Аббас Галлямов. Він переконаний, що бункерний диктатор намагається підмінити контекст цієї війни і нав'язати росіянам неправду, аби втримати їхню прихильність

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Галлямов наголосив, що Путін "завжди історично боявся розвалу Росії". Він пам'ятає 90-ті роки, він переймався через розпад СРСР, тому протягом майже чверті століття, коли він при владі, постійно бореться з цими привидами.

Хоч зараз у нього об'єктивних причин цього боятися немає, але лишилися звички і розуміння того, що про це вигідно говорити.

Путін хоче переконати, що не імперець

Політолог повідомив, що російському населенню не подобається сама ідея імперіалістичної війни, тому Кремлю доводиться видавати її за вітчизняну, війну за порятунок Батьківщини.

В цьому сенсі говорити, що "вороги загрожують нам розпадом", означає підкріплювати консолідацію навколо себе. Якщо він зуміє переконати людей, що він не імперець, а всього лише захисник Батьківщини від розпаду, який готують вороги, він забезпечить собі симпатію більшості,

– додав Галлямов.

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Маніпуляції Кремля

Політолог згадав про конгрес, який організовується в Брюсселі так званими корінними росіянами, які налаштовані опозиційно до очільника Кремля. Однак їхні розмови про розпад Росії тільки грають на руку російському диктатору і сприяють об'єднанню суспільства навколо Путіна.

Своєю чергою російське керівництво активно намагається використовувати подібні заходи у власних цілях.

Серйозні гравці не ставлять на порядок денний розпад Росії, тому видати певну кількість маргіналів, що перебувають на задвірках Брюсселю за серйозну загрозу не вийде,

– зауважив експерт.

Натомість люди бачать реальну загрозу, що зростає: репресії, мілітаризацію суспільства і буквально фашистські практики, які впроваджується все більше всередині країни.

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