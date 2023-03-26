Можливо, Путін досі не анексував Білорусь, щоб запустити звідти ядерну зброю, – Рашкін

Військовий злочинець Владімір Путін заявив про плани щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Саме Білорусь відіграє ключову роль в багатьох задумах Путіна щодо війни проти України.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він наголосив, що Росія просто використовує Білорусь як їй заманеться у своїх злочинних цілях.

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Путін аргументував своє рішення тим, що самопроголошений президент Білорусі нібито сам наполягав на цих діях.

Рашкін цю заяву іронічно прокоментував, мовляв, Алєксандр Лукашенко "завжди мріяв", щоб ядерну зброю застосували з його території, аби удар у відповідь прийняла саме його країна.

Росія використовує Білорусь

Громадський діяч із США згадав слова історика Юрія Фельштинського, який постійно наголошує на важливості ролі Білорусі в цій війні. Цей сценарій він уже описував раніше.

Можливо, Білорусь не анексована і досі продовжує існувати як окрема держава для того, щоб з її території запустити ядерну зброю,

– додав спікер.

Він переконаний, що мовиться про один запуск після якого буде відповідний удар.

Крім того, Фельштинський припускав, що ми можемо побачити повторну спробу реалізації путінського плану щодо захоплення Києва. Адже йому абсолютно начхати скільки своїх людей він для цього втратить, а, можливо, він має плани із залучення до цього і білоруської армії.

Рашкін про ядерну загрозу з Білорусі: дивитись відео

"Готується на майбутнє"

За словами Рашкіна, уже зараз необхідно убезпечити весь світ від Лукашенка і ядерної загрози. Якщо Путін втратить Лукашенка, у нього просто зникне ця можливість, до якої він довго готувався. Адже самопроголошена влада Білорусі навіть змінила свій закон, аби уможливити розміщення російської ядерної зброї.

Це все призведе до ще більшої загрози для населення Білорусі, бо навіть, якщо владу у Лукашенка заберуть, лишається питання чи не стане Білорусь частиною Росії в такому випадку, акцентував експерт.

Ми бачимо, що Білорусь грає критичну роль в цій грі в ядерну загрозу, яку так любить використовувати Путін. Адже в нього є три види зброї: мобілізовані, старі танки часів Сталіна і ядерна зброя, яку він готує на майбутнє. Тобто після українського контрнаступу?,

– прокоментував громадський діяч.

Контрнаступ ЗСУ може нашкодити планам Путіна

Зараз все йде за путінським сценарієм: спочатку шантаж – потім дія, повідомив експерт. Однак ця дія дуже небезпечна і для Росії, і для Білорусі, і для усього світу.

"Путін готує людей, що його не можна вмиротворити, з ним ніхто не збирається йти на перемовини. Він котиться і котиться все далі під обрив і це добре не може скінчитися, але, якщо буде успішний контрнаступ, якого ми всі чекаємо, то ця реальність може нашкодити планам Путіна", – резюмував Рашкін.