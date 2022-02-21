Навіщо Путіну димова завіса "вторгнення" в Україну

Я впевнений, що жодного вторгнення в Україну не буде і все це брязкання залізом – не більше, ніж димова завіса, щоб відтягати Донбас, і так уже окупований.

Путін хоче приміряти овечу шкуру

Загальне збудження "ах, цей Путін такий страшний, він зараз усіх з'їсть" – важливий компонент путінського плану. Усі реагують очікуваним чином – жахаються.

До теми Обдурені пішаки та зрежисований фарс: що насправді відбувається в окупованому Луганську

Грізність Путіна в очах світової спільноти зростає не щодня, а щогодини. Навіщо це робиться загалом зрозуміло. Якщо не поважають – хай бояться.

До того ж, коли всі від тебе "чекали на кровопролиття", а ти тільки "чижика з'їв", то, гляди, минеться без серйозних санкцій.

Про важливе Кремль знає, хто програє в цій війні



Максимум, на що піде Путін, – це на чергове загострення на Донбасі / Фото Gety Images

Живі декорації

Але як же шкода нещасних мешканців Донбасу, які мають бути пішаками у цій цинічній геополітичній грі. І злощасних солдатів, чиїхось дітей, яких тижнями морозять чортзна в яких умовах, теж шкода.

Варте вашої уваги – на окупованих Росією територіях почали примусову мобілізацію: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!