В ISW проаналізували, що стоїть за "зацікавленістю" Путіна у перемовинах і чого він хоче досягти

Російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії знову заговорив про перемовини. Аналітики переконані, що глава Кремля не зацікавлений у змістовних переговорах.

Також Путін не прагне врегулювання. Раніше диктатор заявив, що він нібито готовий призупинити війну на умовах Росії, тобто зі збереженням окупованих територій.

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Що кажуть аналітики про справжню мету Путіна

Фахівці написали, що західні ЗМІ продовжують повідомляти, що диктатор Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів, хоча риторика Кремля та військові дії Росії показують, що насправді він незацікавлений у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, яке б завадило йому знищити Україну.

Чотири російські джерела видання Reuters заявили, що буцімто диктатор Путін готовий вести переговори про припинення вогню, яке визнає поточні лінії фронту. Також він готовий представити поточну кількість окупованої української території як російську військову "перемогу" російській громадськості.

Проте російські джерела, які спілкувалися із західними ЗМІ, також запропонували взаємно суперечливі характеристики позиції Путіна щодо переговорів.

"Ці російські джерела особливо підкреслювали територіальні поступки, як частину нібито передбаченого Путіним припинення вогню, але рідко торкалися ширших стратегічних цілей путінської війни в Україні", – кажуть в ISW.

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Водночас західні ЗМІ писали про подібну зацікавленість Путіна в досягненні домовленого припинення вогню або врегулюванні у грудні 2023 року та січні – лютому 2024 року.

Кремль постійно вдає зацікавленість у змістовних переговорах у рамках тривалої інформаційної операції, яка має на меті переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України, і незрозуміло, чи невідомі російські джерела, які спілкуються із західними ЗМІ, сприяють цим зусиллям чи точно відображають інтереси та погляди Путіна,

– кажуть в ISW.

Там також зауважують, що росіяни провели наступальні операції, щоб досягти успіхів на лінії фронту. Це свідчить більше про те, що окупанти зацікавлені у досягненні своєї довгострокової мети – максималістській перемозі в Україні, ніж у будь-якому врегулюванні, яке негайно заморозить лінію фронту.

Зауважте Путін прагне припинити війну, змусивши Україну визнати поточні лінії фронту, – Reuters

Як Росія може використати припинення вогню

Припинення вогню не заважає Росії відновити свою наступальну кампанію з метою знищення української державності, і Росія використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в межах України,

– кажуть аналітики.

Вони пригадали, як Росія порушила численні міжнародні зобов'язання щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, вдавшись до військової інтервенції Росії в Криму та на Донбасі у 2014 році. Також Кремль порушив визнання України як незалежної держави в 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року, в якому Росія конкретно зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

Тож аналітики американського Інституту вивчення війни вкотре пояснюють, що немає жодних підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язує Росію не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Водночас припинення війни дасть країні-агресору можливість:

відновити деградовані сили,

відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію і реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні,

продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні.

"Росія могла б використати припинення вогню для підготовки сил, більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій, щоб змінити режим, демілітаризувати та завоювати Україну", – кажуть аналітики.

Україні припинення вогню дало б власні можливості для:

вирішення питань формування збройних сил,

розвитку оборонної промисловості.

Водночас Кремль, можливо, небезпідставно очікує, що заморожений фронт:

зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу,

і важливою для Заходу, дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.

Також аналітики ISW пояснили, що наразі Москва готується до можливості звичайної війни з НАТО. Кремль, ймовірно, розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу здатності Росії вести таку війну;

Кремль продовжуватиме вдавати зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб: