Понад 400 тисяч людей, – правозахисник пояснив використання у війні російських увʼязнених

російські приватні військові компанії набирають увʼязнених на війну проти України. Так вони хочуть поповнити мобілізаційний ресурс.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Микола Полозов. За його словами, загальна кількість в'язнів в росії – близько 400 тисяч людей. Окупанти можуть набрати звідти певний контингент.

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Деякі погоджуються воювати

Полозов наголошує, що в росії жахливі умови в тюрмах. Там буквально катують людей, тому багато ув'язнених готові вирватися навіть попри страх загинути на війні.

На його думку, окупанти почали активніше залучати "зеків", щоб не дратувати місцеве населення мобілізацією. Адже російський народ не надто хоче йти воювати.

Варто додати! Наприкінці червня, за даними одного із російських закритих опитувань , повідомляли, щовважають, що війну проти України потрібно продовжувати. Судячи з усього, багато росіян підтримують війну, але йти воювати бояться.

Вони це роблять, щоб не дратувати людей мобілізацією. Влада розуміє, що середньостатистичний росіянин не хоче з радістю йти на війну. Тому поки вони перейшли до такого поповнення мобілізаційного ресурсу. Адже втрати у живій силі величезні, – зазначив Полозоов.

Він підкреслив, що такі дії – незаконні. Це – черговий злочин російських окупантів. Цікаво, що в'язні, які погодилися воювати, вважаються найманцями. Адже вони не є військовими, а перебувають у так званих приватних військових компаніях росії.

Полозов про російських в'язнів, які йдуть воювати проти України: дивіться відео

Нагадаємо, російські окупанти намагаються залучити ув'язнених з колоній суворого режиму у віддалених областях росії. Була інформація, що в один з виправних закладів особисто вербувати "зеків" приїжджав євгєній прігожин, якого вважають керівником ПВК Вагнера.