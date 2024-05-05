Чому ворог запускає різноманітні обманки, зокрема фальш-цілі: пояснення Повітряних сил

Росіяни досить часто вдаються до таких заходів. У ПС розповіли, що фальш-цілі можна використовувати з різною метою.

Раніше в Повітряних силах помітили, що окупанти запускають значно менше "Шахедів". Але у Великодню ніч ворог знову атакував Україну ударними дронами. Усе для того, щоб зіпсувати українцям свято, сказав Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Навіщо росіяни запускають фальш-цілі

Вони запускають різні обманки, щоб розрядити нашу ППО. Там може бути повітряна куля з кутовими відбивачами, як уже було, або електромагнітний імпульс, який радар сприймає за ціль, коли фізично там немає ракети,

– сказав він.

Євлаш пояснив: окупанти розраховують, що ППО витратить на відбиття неіснуючої цілі дорогі ракети. Тому метою є виснажити протиповітряну оборону і виявити, де в українців пускові станції.

Чи змінилася тактика запуску дронів

За словами спікера, тактика переважно незмінна: ворог запускає дрони з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та з Курської області Росії, часом із Бєлгородської. Водночас росіяни можуть міксувати місця пусків, наприклад, два "Шахеди" пустити з Чауди і два – з Курської області. Або міняти траєкторії БпЛА: ті можуть зустрітися всередині України, розлетітися, облетіти якесь місто з усіх боків і намагатися заходити на ціль.

Речник ПС підкреслив: "Шахеди" програмовані. Росіяни аналізують маршрути та вибирають нові ділянки, де ще не пускали безпілотники. Сили оборони теж аналізують дії росіян і намагаються діяти на випередження. Даних для аналізу достатньо, адже із іранськими дронами Повітряні сили мають справу давно. В результаті виходить своєрідна гра, бо кожна сторона прораховує дії суперника.

Чи означає пуск "Шахедів" підготовку до нового ракетного удару

Очевидно, що росіяни накопичили "Шахеди", але не відомо, чи є в них проблеми з генеруванням ударних безпілотників. Проте точно відомо, що у ворога є запас ракет. Можливо, зараз вони аналізують, чи досягли стратегічної мети, і якщо ні, – готують нові ракетні удари.