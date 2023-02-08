Навіщо Росії Кінбурнська коса і чи спробує вона форсувати Дніпро: пояснення розвідки Британії

На півдні України після виходу російських військ із західного берега Дніпра у листопаді 2022 року продовжуються бойові зіткнення та розвідка на складній мережі островів та водних шляхів, що утворюють дельту річки.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії. Там наголошують, що російські сили використовували невеликі човни, щоб зберегти свою присутність на ключових островах.

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Яка тактика боїв за дельту Дніпра

Також вони запевняють, що Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів.

За даними британської розвідки, обидві сторони також розмістили невеликі групи на Кінбурнській косі, яка панує над Дніпровською затокою.

"Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки і попереджати про будь-які спроби противника розпочати великий наступ через річку. Вкрай малоймовірно, що Росія спробує форсувати Дніпро штурмом: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого", – підкреслили у зведенні.

Яка ситуація на Кінбурнській косі

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Росія надалі використовує Кінбурнську косу для тероризування протилежного берега. Вона зазначила, що росіяни здійснюють обстріли з Кінбурнської коси, так само як і навпроти Нікопольщини.

За її словами, росіяни намагаються тримати під вогневим контролем міжнародні транспортні морські шляхи, про які йдеться щодо залучення до зернової угоди.

Втім, Гуменюк наголосила, що стало перебувати на Кінбурнській косі російським військам не дозволяє робота Сил оборони України. Вона підкреслила, що окупанти відразу отримують потужну відповідь від наших воїнів.

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