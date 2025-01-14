Путін не очікував: чому в Кремлі здригнулися від зазіхань Трампа на Гренландію

Дональд Трамп вже не вперше за останній час висловлює намір купити Гренландію. У Росії доволі бурхливо відреагували на подібні заяви нового президента США.

Там бояться, що США розширять вплив в Арктиці, а це негативно вплине на Росію. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов у розмові з 24 Каналом розповів, чому насправді у Кремлі почали серйозно нервувати.

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На що вказує реакція Кремля

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Росія стурбована заявами новообраного президента США про намір придбати Гренландію. За її словами, у такий спосіб Трамп демонструє свій намір посилити вплив в Арктиці, яка має "величезне стратегічне та геополітичне значення для Росії".

Російська посадовиця переконує – розширення впливу США у цьому регіоні не можна допускати. Очевидно, що її слова відображають і настороженість самого Владіміра Путіна.

Путін здригнувся насамперед тому, що у нього в економіці ситуація вже ну дуже погана. Так само і на фронті. Наступальні пориви близькі до виснаження, кількість жертв – величезна. Це головний обмежувальний пункт Путіна, Трамп – вже додаток. Бо якби він почувався комфортно у можливості продовжувати війну, то й на Трампа уваги б не звертав,

– пояснив Аббас Галлямов.

Очільник Кремля не надто б турбувався усім цим, бо ж у нього досі є ядерна зброя, яка б не дозволила Трампу, умовно кажучи, прямо повстати проти Росії. Втім це було б за умови, якби у Росії була міцна економіка та армія, а це – зовсім не так.

"У цьому сенсі те, що Трамп непередбачуваний, починає бентежити Путіна. Просто Трамп доволі цинічний, він поважає силу. Тож що більше слабшає Путін, то розв'язанішими ставатимуть руки Трампа щодо Росії", – наголосив політтехнолог.

Річ у тім, що й Путін є тим, хто зважає лиш на силу, тому й розуміє, до чого усе йде. Замість того, щоб бути рівним опонентом новообраному президенту США, російський диктатор просто здає позиції.

"Щодо самої Гренландії, то це може бути просто обхідним маневром Трампа. Тобто Путін став у міцну позицію в Україні, кинув туди все, що міг, а Трамп до нього підбирається через північ – НАТО через інші двері стукає. Це може бути хитрий прорахований хід", – зауважив Галлямов.

Політтехнолог додав, що Гренландія може бути просто новим предметом торгу між країнами. Мовляв, з'являється нова переговорна позиція, де вже в Росії є прохання до США.