Навіщо чоловіки у всьому світі одягають взуття на підборах: відео

Одягти її підбори та відчуття себе на її місці — чоловіки в усьому світі одягають жіночі туфлі, щоб пройти в них півтора кілометра та привернути увагу до проблеми сексуального насилля щодо жінок

Відео заходу опублікували організатори на своєму сайті.

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Організатори вважають, що люди, які не знайомі з сексуальним насильством чоловіків щодо жінок, не хочуть нічого знати і чути про це.

Дивіться відео з чоловіками на підборах у США

Люди ж, які у власному житті відчули насилля, хочуть забути про це. І ця акція – спосіб відкрито заговорити про проблеми, що звикли замовчувати. Вона проходить у США з 2001 року.

"Насилля щодо жінок впливає не тільки на жінок. Чоловіків ранить, коли щодо жінок, про яких вони піклуються, проявляють насилля. Коли вони намагаються розвивати стосунки з жінками в атмосфері страху, недовіри та провини. І те ж насильство, яке проявляють до жінок, може стосуватися так само і чоловіків, адже насилля – це не про секс. Це про силу, контроль та напад", – стверджує ініціатор акції Френк Бейрд.