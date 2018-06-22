Навіщо чоловіки у всьому світі одягають взуття на підборах: відео
Одягти її підбори та відчуття себе на її місці — чоловіки в усьому світі одягають жіночі туфлі, щоб пройти в них півтора кілометра та привернути увагу до проблеми сексуального насилля щодо жінок
Відео заходу опублікували організатори на своєму сайті.
Читайте також: Вчені назвали фактор, який підвищує рівень щастя
Організатори вважають, що люди, які не знайомі з сексуальним насильством чоловіків щодо жінок, не хочуть нічого знати і чути про це.
Дивіться відео з чоловіками на підборах у США
Люди ж, які у власному житті відчули насилля, хочуть забути про це. І ця акція – спосіб відкрито заговорити про проблеми, що звикли замовчувати. Вона проходить у США з 2001 року.
"Насилля щодо жінок впливає не тільки на жінок. Чоловіків ранить, коли щодо жінок, про яких вони піклуються, проявляють насилля. Коли вони намагаються розвивати стосунки з жінками в атмосфері страху, недовіри та провини. І те ж насильство, яке проявляють до жінок, може стосуватися так само і чоловіків, адже насилля – це не про секс. Це про силу, контроль та напад", – стверджує ініціатор акції Френк Бейрд.