Навіть актору Моргану Фріману: Росія назавжди заборонила в'їзд Байдену, Остіну та Псакі

21 травня 2022 , 16:52
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Джерело:

МЗС Росії

Росіяни розширили список американців, яким назавжди заборони в'їзд на територію країни-агресорки. Загалом під санкції потрапили майже тисяча людей.

Серед громадян Сполучених Штатів Америки, яким російське міністерство закордонних справ назавжди заборонило в'їзд, є навіть президент Джо Байден. 

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Також під персональні санкції потрапив і син глави США Хантер Байден.

У Росію не потрапить тисяча людей

Міністерство країни-загарбниці внесли до санкційного списку практично повним складом членів Конгресу та Сенату США.

Втім, росіяни не ввели обмеження проти деяких прізвищ сенаторів, які голосували проти 40-мільярдного пакета допомоги Україні.

Загалом в опублікованому МЗС Росії списку 963 американські громадяни, яким відтепер заборонений в'їзд на територію країни-агресорки та накладені персональні санкції.

Натомість російська влада вирішила запровадити санкції проти голови Пентагону Ллойда Остіна. Також у списку є засновник ПВК Blackwater Ерік Прінс, вже колишня прессекретарка Білого дому Джен Псакі, а також спікер Держдепу Нед Прайс.

Цікаво, що під обмеження росіян також потрапив і американський  актор Морган Фріман. 

Крім того, 21 травня Росія опублікувала аналогічний список щодо Канади. Туди увійшов прем'єр країни Джастін Трюдо.

Нагадаємо, у квітні 2022 року під санкції Росії вже потрапили 398 американських конгресменів. Мовиться як про політиків Сполучених Штатів, так і Канади. 

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Санкції проти Росії: останні новини

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Автор: Тетяна Сукач