Навіть актору Моргану Фріману: Росія назавжди заборонила в'їзд Байдену, Остіну та Псакі
Джерело:МЗС Росії
Росіяни розширили список американців, яким назавжди заборони в'їзд на територію країни-агресорки. Загалом під санкції потрапили майже тисяча людей.
Серед громадян Сполучених Штатів Америки, яким російське міністерство закордонних справ назавжди заборонило в'їзд, є навіть президент Джо Байден.
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Також під персональні санкції потрапив і син глави США Хантер Байден.
У Росію не потрапить тисяча людей
Міністерство країни-загарбниці внесли до санкційного списку практично повним складом членів Конгресу та Сенату США.
Втім, росіяни не ввели обмеження проти деяких прізвищ сенаторів, які голосували проти 40-мільярдного пакета допомоги Україні.
Загалом в опублікованому МЗС Росії списку 963 американські громадяни, яким відтепер заборонений в'їзд на територію країни-агресорки та накладені персональні санкції.
Натомість російська влада вирішила запровадити санкції проти голови Пентагону Ллойда Остіна. Також у списку є засновник ПВК Blackwater Ерік Прінс, вже колишня прессекретарка Білого дому Джен Псакі, а також спікер Держдепу Нед Прайс.Цікаво, що під обмеження росіян також потрапив і американський актор Морган Фріман.
Крім того, 21 травня Росія опублікувала аналогічний список щодо Канади. Туди увійшов прем'єр країни Джастін Трюдо.
Нагадаємо, у квітні 2022 року під санкції Росії вже потрапили 398 американських конгресменів. Мовиться як про політиків Сполучених Штатів, так і Канади.
Детальніше "Ніякої Сизрані": росіяни ввели санкції проти конгресменів США і Канади
Санкції проти Росії: останні новини
- Поки Росія вводить абсурдні обмеження проти американців, Захід запроваджує серйозні санкції проти країни-агресорки.
- Втім, в Євросоюзі поки немає повної згоди щодо заборони на купівлю російської нафти. Основним гальмуванням цього рішення займається Угорщина.
- Керівництво країни вимагає від Європи компенсацію на суму від 15 мільярдів євро. Інакше угорці заявили про неготовність йти на такий крок заради стримання агресора.
- Європейський Союз почав підготовку до повної відмови від російського газу. Наразі триває планування заходів щодо стримання цін та полегшення шоку від відмови від дешевих російських енергоносіїв.
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