Навіть фальшивий виграш не дасть російській владі ще 5 років, – Грозєв
Джерело:BBC
Кремль намагатиметься за допомогою своєї пропаганди показати будь-який результат війни як свій виграш. Однак путінська влада все одно не зможе протриматись бодай 5 років.
Журналіст-розслідувач із групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не бачить у цій ситуації довгострокового сценарію.
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Навіть мініперемога стане поразкою для Путіна
За словами журналіста, Путін пішов на угоду зі своїм народом: "дайте мені можливість, щоб ваші сини загинули, а я поверну Україну до Радянського Союзу 2.0".
Відтак будь-яка мініперемога вважатиметься поразкою. Однак Грозєв припускає, Кремль зробить усе можливе, щоб своєю пропагандистською машиною показати це виграшем.
Путінський режим не протримається ще 5 років
Проте росіяни сприймуть таку річ як слабкість. Коли в Росії був слабкий цар, це призводило до безстрокових відцентрових процесів, до революції.
"Тому я не бачу ситуації, коли частковий фальшивий виграш може дати цій владі ще 5 років", – підсумував розслідувач.
До речі – Путін цинічно виправдав війну в Україні та назвав її "трагедією":