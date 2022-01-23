Навіть фанати Путіна не хочуть жити як у Донецьку, – Цимбалюк

23 січня 2022 , 14:45
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Джерело:

24 канал

Влада Росії зробила з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей брудну та розбиту вітрину "російського світу". Це стало зрозуміло всім.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що це демонструють навіть соціологічні опитування.

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Навіть фанати Путіна не хочуть жити як в Донецьку,
– наголосив він. 

Цимбалюк про життя в ОРДЛО

Він припустив, що, напевно, таки є частина відчайдух, які б на це погодились. Однак більшість людей хочуть отримувати пенсію, вільного переміщуватись, їздити до своїх дітей чи внуків, як мінімум, без кордонів. 

Окупований Донбас – це пролог. Пролог того, як виглядала б федералізація України, якої вони намагаються добитись від нас.

Роман Цимбалюк

Журналіст

Як пояснив Цимбалюк, федералізація України в розумінні російської влади передбачає створення кордонів між областями держави. 

Дивіться трансляцію з Романом Цимбалюком на 24 каналі: відео

 

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Автор: Тетяна Сукач