Навіть на милицях, проте до перемоги, – Дмитро Кулеба отримав травму ноги

Дмитро Кулеба розповів, що він травмував ногу. Це трапилось, коли політик намагався займатись спортом.

Відповідну інформацію міністр написав ввечері 13 червня. Дмитро Кулеба зауважив, що це могла бути історія про ворожу ДРГ.

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Кулеба розповів про травму ноги

Насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше з початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, проте з ніг мене не зіб'ють. Часу вибувати з лав зараз немає,

написав Кулеба.

Політик також відзначив, що продовжує активно працювати та втілювати пріоритети президента України Володимира Зеленського. Зокрема:

тягнути важку зброю;

закручувати Росії санкційні гайки;

витискати статус кандидата для України.

"Навіть на милицях і одній нозі – вперед до Перемоги", – зауважив Кулеба.

Варто пригадати, що 12 червня Дмитро Кулеба закликав Європу знищити багаторічний наратив Кремля, нібито "Україну в ЄС не чекають". Очільник українського МЗС розповів, що ми вже на фінішній прямій.

Зокрема пояснив: "Трибуни скандують, лінію вже видно попереду, сил вже немає, але відкривається сто десяте дихання. У цю мить варто згадати, яку колосальну дистанцію ми подолали".

Коротко про останні травми відомих людей

Наприкінці березня лідер гурту "Бумбокс" отримав осколкове поранення. Він травмував лице. Андрій Хливнюк розповів, що ховався від мінометного обстрілу, але не встиг застрибнути в яму. Тобто саму травму отримав у процесі падіння.

У квітні поранення отримав півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський. Він травмувався в поєдинку 33-го туру чемпіонату Італії проти Верони. Футболіст розповів, що у нього було розсічення, йому наклали чотири шви. Додав також, що декілька днів треба пропустити, адже є невелика набряклість. Проте запевнив – загалом все нормально.

На початку червня поранення на війні отримав брат політика Мустафи Найєма юрист Масі Найєм. Він мав важке поранення голови та ока, а також був у комі. Згодом прийшов у свідомість та розповів, що його стан стабільний.

Український військовослужбовець Масі Найєм пояснював згодом, що його дуже болить голова та місце, де було око. Додавав також, що те, що він лишився живим – це чудо. Також пояснив, що кому треба – за пару днів напише, як можна з ним побачитись.

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