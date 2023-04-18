Подарував військовим ікону: у Кремлі кажуть, що Путін відвідав окуповану Херсонщину та Луганщину
Російська пропаганда почала розносити нову маячню. Власне, ворожі ЗМІ заявляють, що президент їхньої терористичної держави прибув на окуповану територію Херсонської області.
У вівторок, 18 квітня, російські помийки почали писати про те, що Владімір Путін навідався до штабу угрупування військ "Дніпро", що базується на Херсонському напрямку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на кремлівські ЗМІ.
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Доказів спершу не було
Слід сказати, що в мережі тривалий ніде не можна було знайти фото чи відео диктатора на окупованій частині Херсонської області. Тому й доводилось чекати, коли московські фотошопери щось намалюють.
Президент заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського, командувача угрупування генерал-полковника Макаревича та інших воєначальників,
– йдеться в повідомленні російських медіа.
Окрім того, там зазначено, що Путін нібито на нараді "попросив військових висловити думку про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках та обмінятися інформацією".
Згодом з'явились дані про те, що під час цього "візиту" президент Росії подарував ікону війсковим, привітав їх з Великоднем та "відмітив заслуги" командувач ВДВ Теплинського, що нібито довго був на передній лінії, та якого "Міноборони та Генштаб його дуже високо оцінили".
Окрім того, через певний час російські ЗМІ почали розповідати, що буцімто диктатор відвідав також штаб нацгвардії "Схід" у так званій "ЛНР", де заслухав доповіді генерал-полковника Лапіна та інших вищих офіцерів щодо ситуації на цьому напрямку.
А потім почався цирк
Власне, російські пропагандисти "не підвели", таки зняли якесь "кіно за гаражами", ймовірно, з двійником Путіна. на ролику видно, де диктатор спершу вітається з військовими, потім кадри з висоти пташиного польоту, очевидно, зняті з гелікоптера, а потім те, як він виходить з цього літального апарата.
Найсмішніше, що в Кремлі почали переконувати, що ці "робочі поїздки" нібито "заздалегідь не готувалися". До речі, на одному з роликів видно, як "бункерний" крокує темним коридором. Має це дуже комічний вигляд та справді засвідчує, що Путін у жодному разі "не ховається від людей".
"Жест доброї волі" не за горами
- Зазначимо, і Херсонський, і Запорізький є тими напрямками, звідки уже зовсім згодом окупанти можуть розпочати свій "тактичний відступ". Відбуватиметься він, звісно, в рамках контрнаступу Збройних Сил.
- Про це свідчить декілька фактів. Зокрема, і те, що останніми тижнями в мережі все більше з'являється фотографій, на яких видно, що в цих регіонах загарбники зводять фортифікаційні споруди, риють окопи – себто готуються до оборони.
- Однак, як відомо, ефективно стримувати ЗСУ росіяни просто-таки не в змозі. Про це свідчать їхні "жести доброї волі", що були на Півночі нашої держави весною 2022 року та восени того ж року на Харківщині та Херсонщині.